[VIDÉO] Le Bukolik ouvre à tous l’exigeante piste des fous à roulettes

«Ne freine pas dans les virages. Et ne donne pas des coups de bassin, tout se joue sur le volant.» Jimmy Ravier enchaîne en toute décontraction les tours à 360 degrés à bord de son «drift trike» sur le bitume de l’étroite route des Avants qui accueillera, ce week-end, le 15e Bukolik Freeride. Dans la foulée, le Néo-Zélandais Chris Green déboule en multipliant des dérapages à faire pâlir un journaliste venu en néophyte.

C’est d’ailleurs la grande nouveauté cette année: la possibilité pour tout un chacun (dès 12 ans et 150 cm) de louer un de ces «tricycles dérapants». Une expérience qui permet de se faire plaisir sur le tracé sécurisé de 2,4 km, jusqu’à la gare de départ, dans le flux de quelque 120 fous à roulettes venus de toute l’Europe. Leur kif? Dévaler en longboard, streetluge ou roller inline – certains à près de 100 km/h! – cette ancienne piste d’entraînement de bobsleigh. Même les petits auront droit à leur mini-drift trike, mais en station, sur surface plane.

«Le drift trike a sauvé notre festival après de gros signes d’essoufflement, lance sans ambages Nicolas Gachoud, l’un des initiateurs historiques du rendez-vous des hauts de Montreux. Il représentera les 60% des engins qui s’élanceront durant le week-end. Pour les non-initiés, des sponsors nous ont permis de louer suffisamment de tricycles, mais l’objectif à terme est de posséder notre propre parc.» Pour Jimmy, qui tient une boutique spécialisée en ligne, le drift trike possède «un énorme potentiel dans les Alpes vaudoises et en Valais».

Le souci de la sécurité

Au sortir du funiculaire, on commence par s’équiper: casque, lunettes, gants, protections. «Sur la piste, nous installons 70 m3 de matériel de sécurité tout droit descendus de Verbier: des matelas de ski, mais aussi des filets et des barrières à neige, explique Nicolas Gachoud. Huit commissaires de piste officieront.»

Les principes de la conduite de ces engins sont tout ce qu’il y a de plus simples. Ensuite, tout dépendra du degré d’intrépidité de chacun pour pimenter son parcours en tentant des dérapages plus ou moins maîtrisés.

Dans les premiers mètres, on suit sagement le conseil du prof en enchaînant de petits virages serrés. Il apparaît vite qu’un simple coup de volant un peu sec fait partir l’arrière du véhicule de travers. C’est du reste tout l’intérêt de ces engins et de la couche en PVC qui entoure les roues pour en diminuer l’adhérence.

Après une première descente permettant de se familiariser avec la discipline, on ne demande qu’à remettre ça, avec plus de témérité cette fois. On se sent prêt pour tenter de mettre son engin «de traviole» et mériter ses galons de drift triker. Il y aura quelques moments de solitude, mais les montées d’adrénaline sont bien réelles. Les moins à l’aise en auront quand même pour leur argent, grâce notamment à quelques pointes de vitesse dans les lignes droites. (24 heures)