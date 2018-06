[VIDEO] Un mikado géant se déplace comme une onde sur les quais de Vevey

«Excusez-moi! Je crois qu’il va falloir aller vous baigner un peu plus loin, vous êtes sur la trajectoire de «La Transumante». Cette maman et sa fille n’en reviennent pas. Tout à leur plaisir de faire trempette, elles n’ont pas vu venir la progression de l’œuvre du Français Johann Le Guillerm à même les rochers de la rive du quai Perdonnet, à Vevey, en ce début de mercredi après-midi. La statue de Charlot, habituée à monopoliser les regards, observe en silence.

La structure de 160 carrelets de bois de trois mètres de long compose une onde blanche «patatoïdale» pour mieux se décomposer dans la foulée. Le tout sans clou, vis ou boulon. Une ode à l’équilibre qui s’inscrit dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de la Fondation de Nant.

De nombreux badauds interloqués ont pu suivre cette progression de midi à 18 h entre le Musée de l’Alimentarium et la place du Marché. Plusieurs y ont vu «une sorte de mikado». Johann Le Guillerm préfère parler de «tricot, où on enchaîne des mailles et on démaille à l’arrière». Son équipe de dix – tout de noir vêtus, arrimés à leurs bretelles, casquettes sur la tête et oreillettes pour les consignes – enchaîne les mouvements: port des poutrelles à l’épaule, transmission de la pièce au suivant, attente des consignes en file indienne, ajout du carrelet dans la structure. La mécanique est huilée. En plein cagnard, la performance n’a rien d’anodin. «Du reste, travailler au bord d’un lac par cette chaleur, ça donne envie de piquer une tête», plaisante l’artiste.

Performance inédite

Sa performance est inédite en Suisse. Depuis 2014 et la première de «La Transumante» à Paris, l’artiste l’a présentée une vingtaine de fois, dont une seule hors de France (à Copenhague). Il se répétera ce jeudi à 18 h à Vevey. Son œuvre investira la salle del Castillo lors de la soirée anniversaire de la Fondation de Nant (publique et gratuite). Dans la foulée, le psychiatre et psychanalyste François Ansermet donnera la conférence «S’inventer demain, la santé mentale au défi». (24 heures)