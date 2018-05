[VIDÉO] Un privé veut faire revivre les thermes de Bex-les-Bains

Quelques dates

1758 Première mention du recours à l’eau de source à Bex à des fins thérapeutiques.



1823 Ouverture du premier établissement à proposer des «bains d’eau douce et d’eau soufrée».



1839 Première utilisation à Lavey – en bains et en boisson – des eaux-mères, un résidu de 22 000 litres issus de l’extraction du sel aux Salines de Bex qui restait jusque-là sans emploi.



1858 Premiers bains salés à l’Hôtel des Bains.



1859 À Paris, Prosper Menière enjoint les médecins de suivre l’exemple de Bex et de Lavey dans l’utilisation des eaux-mères.



1865 Le Canton envisage la fermeture des Salines. Habitants et médecins se mobilisent pour sauvegarder les emplois des 120 mineurs et ouvriers et cette source capitale pour le thermalisme.



1871 Ouverture du Grand Hôtel des Salines.



1876 Friedrich Nietzsche fait trempette à Bex.



1981 Le Grand Hôtel des Salines part en fumée. Une semaine plus tard, c’est le tour de l’Hôtel des Alpes.



