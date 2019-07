[VIDEO] Visite de caveaux insolites à Vevey

Ce n'est que depuis la Fête des Vignerons de 1999 que les caveaux sont ouverts au grand public. Avant, seuls les particuliers et les troupes du spectacle avaient le droit d'y entrer pour boire un verre et faire la fête. «Lors de la Fête de 1977, cette situation avait d'ailleurs provoqué des frustrations et de petites émeutes avaient même éclaté devant certains caveaux», raconte Aline Commend, responsable des caveaux de la Fête. D'où un changement de règle dès 1999.

Cet été, c'est une cinquantaine de bars éphémères qui a vu le jour tout autour de l'arène de la Fête. «Des caveaux traditionnels comme on l'entend dans le sens littéral du terme, des caveaux voûtés en sous-sol qui sentent bon l'ancien. Mais aussi des caveaux plus atypiques qui ont vu le jour dans des boutiques, des jardins privés ou des galeries d'art», détaille Aline Commend.

Visite en vidéo de quatre caveaux plutôt insolites: la cave au Fleurs, le Chien Bleu, l'AB BAR, le 1803.