Vers un nouveau référendum à La Tour-de-Peilz

Moins d'une année après que la population de La Tour-de-Peilz se soit rendue aux urnes pour décider de ses impôts, elle devra très probablement le refaire prochainement.

Mercredi soir, l'UDC a annoncé – dès l'issue de la séance du Conseil communal – son intention de lancer un référendum. L'organe délibérant venait en effet d'accepter une hausse d'impôts de 2 points, contre l'avis de la Municipalité mais sur conseil de la Commission des finances.

Les élus ont souhaité que ces points soient affectés à la construction du nouveau Collège Courbet.

Pour rappel, les citoyens boélands avaient refusé fin novembre dernier par 72,19% des voix (1187 pour, 3081 contre) l’arrêté d’imposition qui prévoyait d’augmenter le taux fiscal de 64 à 70% pour 2017 et 2018. Sur ces 6 points, 2 devaient servir à couvrir les dépenses courantes, alors que 4 devaient être dévolus aux deux plus grosses dépenses à venir, soit la construction du futur complexe scolaire (30 millions) et la rénovation du château (8 millions).

Si l'UDC parvient à récolter les signatures cette fois encore, la population se prononcera donc à nouveau.

Développement suit (24 heures)