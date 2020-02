Vevey a toujours aussi mal à son administration

Comme à la maison

Pierre-André Perrenoud fait partie de ceux qui connaissent l’Hôtel de Ville et l’administration de Vevey comme leur poche.



L’ancien secrétaire municipal adjoint de Vevey de 1973 à 1980, puis secrétaire municipal entre 1990 et 2010 jusqu’à la retraite, semble l’homme de la situation pour assurer l’intérim que lui ont proposé les autorités.



«Quand je suis revenu en 1990 après dix ans à la Confédération, c’est comme si j’étais parti trois semaines en vacances. Là c’est pareil.»



Le contexte est par contre bien différent et le commandeur de la Confrérie de la Saint-Martin, 70 ans, sait où il met les pieds.



«Cela ne me fait pas peur, j’ai suffisamment d’expérience. On ne m’a pas choisi par hasard pour tenter de ramener un peu de calme. Est-ce que j’y arriverai? À voir. Je veux juste incarner la neutralité et travailler pour le bien de tout le monde.»



Comment s’est déroulée sa première séance de Municipalité lundi? «Très bien et j’ai été bien reçu. Il y a simplement deux ou trois choses à améliorer, il faut que nous en discutions.»