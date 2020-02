Vevey a toujours mal à son administration

La sérénité n'est toujours pas de mise au sein de l'administration veveysanne, tant s'en faut. Selon nos informations des derniers jours, l'entier du secrétariat municipal de Vevey - trois collaborateurs - est en arrêt maladie depuis des semaines. Pour deux de ces personnes, le secrétaire municipal et son adjointe, l'absence serait clairement en lien avec des relations compliquées avec la Municipalité et les tensions qui en découlent, selon plusieurs sources. Cette situation, qui met en lumière une certaine souffrance au sein de l'Hôtel de Ville, avait déjà occasionné un congé maladie des deux mêmes personnes par le passé.

Un «ancien» à la rescousse



La syndique, Elina Leimgruber, se refuse à aborder des situations personnelles «pour des raisons évidentes de protection de la personnalité et de la sphère privée des collaborateurs», mais confirme «l'absence de l'entier du secrétariat municipal».

Dans un communiqué publié ce mercredi en fin de matinée, la Commune annonce toutefois que «dans ce contexte, la Municipalité de Vevey s’est tournée vers l’ancien secrétaire municipal Pierre-André Perrenoud», à la retraite depuis 2010, et ce «jusqu’au retour des personnes susmentionnées afin de respecter les dispositions légales de la loi sur les communes».

Pierre-André Perrenoud sera notamment chargé de la préparation des séances plénières de la Municipalité, de la rédaction des procès-verbaux et de la signature des actes officiels établis par la Municipalité, ainsi que de la présidence de la Conférence des Chefs de service de l’Administration communale. «Monsieur Pierre-André Perrenoud, continue le communiqué, a été assermenté dans les formes légales le vendredi 14 février et a tenu le procès-verbal de la séance de la Municipalité du lundi 24 février.»

Un passif déjà lourd



Les tensions au sein de la Municipalité sont notoires depuis 2017 sur certains dossiers, notamment autour de l'affaire Girardin qui a scindé l'Exécutif en deux: d'un côté la syndique Elina Leimgruber et le PLR Etienne Rivier, de l'autre les deux Vevey Libre Michel Agnant et Jérôme Christen. Les conséquences néfastes de ce climat sur une partie du personnel communal sont un secret de polichinelle.

Une nouvelle enquête est du reste en cours. La syndique confirme: «La Municipalité a décidé de diligenter une enquête administrative afin de mettre à plat les griefs de manière neutre et impartiale, ceci afin de clarifier la situation et ramener dans les meilleures délais une sérénité au sein du collège municipal et dans l'administration».

L'audit commandé à un bureau externe, et dont les conclusions sont connues depuis l'automne dernier, était du reste édifiant. Il constatait des dysfonctionnements et des souffrances depuis des mois. Les auditeurs, qui s'étaient notamment appuyés sur les témoignages de chefs de service dont le secrétaire municipal, s'étaient toutefois refusés à évoquer des responsabilités individuelles, malgré des accusations de chacun des deux camps municipaux à l'encontre de l'autre.

L'audit en question avait notamment débouché sur une mise à plat et l'édiction de directives pour assurer un bon fonctionnement au sein de la Municipalité et des relations plus sereines avec l'ensemble des collaborateurs. Le préfet avait en outre été appelé à superviser les premières séances de Municipalité pour favoriser une dynamique plus saine au sein de l'Exécutif recomposé à quatre. Apparemment, tout est loin d'avoir été résolu.