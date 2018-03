Vevey dotée d'une direction de la culture

L’année 2018 sera celle du changement de gouvernance pour la culture à Vevey. Depuis le 1er janvier, celle-ci est régie par un dicastère unique placé sous la houlette de Michel Agnant (Vevey Libre). Depuis 2013 et les tensions internes qui avaient abouti à la démission de la socialiste Annick Vuarnoz, les tâches avaient été réparties: musées/bibliothèque d’un côté, acteurs culturels de l’autre. Une situation révolue même si le dénouement politique s’est fait dans la douleur ces derniers mois.

Deuxièmement, Vevey dispose pour la première fois d’une direction de la Culture. Celle-ci a été confiée dès le 1er mars à Marie Neumann, jusqu’ici déléguée culturelle. Le contexte n’est pas moins tendu qu’en 2013: crise politique à la Municipalité, réduction de l’aide de Nestlé, Musée Jenisch sans direction. Le challenge est de taille pour la Lausannoise de 35 ans.

Marie Neumann, déléguée ou cheffe de la Culture, quelle différence?

Jusqu’ici, les trois musées communaux et la bibliothèque étaient en relation directe avec la Municipalité. Désormais, je chapeauterai l’ensemble des secteurs et servirai d’interlocutrice aussi bien pour ces institutions que pour la scène indépendante et les autres structures culturelles. La Culture était le seul domaine sans chef de service au sein de l’administration.

Vous entrez en fonction dans un contexte peu serein.

Certes, mais nous pouvons travailler. Nous sommes confrontés à des difficultés, mais Vevey bénéficie d'une offre culturelle foisonnante. Le Reflet, qui fête ses 150 ans cette année, attire 20 000 personnes par an, le Rocking Chair (RKC) 15 000. La Ville a investi 33 millions dans ses principales infrastructures culturelles ces six dernières années. Nous avons récemment signé des conventions avec le Canton pour le Jenisch et pour Images. Et la création d’une Direction de la Culture est un signe fort. Nous avons de l’ambition pour Vevey qui est fondamentalement une ville de culture.

Michel Agnant, votre municipal, se trouve au cœur de la crise actuelle. Un frein?

L’an dernier, nous avons réussi à réaliser des états généraux de la culture impliquant une centaine d’acteurs. Nous cultivons un rapport de confiance. Il a une vision de société, mon rôle est de la traduire en objectifs concrets. Il fixe le cadre, je développe et j’accompagne la culture au sein de celui-ci.

Le budget de la Culture est aussi mis sous pression.

Des réductions ont malheureusement impacté les musées. La Ville est en proie à de réelles difficultés financières. Je ne vois rien de choquant à réduire la voilure dans ce contexte. En revanche, je m’opposerai à des coupes linéaires.

Le Jenisch est toujours sans direction. Jusqu’à quand?

La situation est fragile, mais des recrutements sont prévus. Cela dit, la culture à Vevey ne se résume pas au Musée Jenisch ou à la Fondation Images.

Le pas de retrait de Nestlé sur son aide culturelle locale n’arrange pas les choses.

Il s’agit d’un partenaire important, mais nous parlons d’une société privée libre d’opérer ses choix. Nestlé a décrété un moratoire de cinq ans sur de nouveaux achats pour sa collection d’art déposée au Jenisch, mais celle-ci y est toujours conservée. Et son soutien à la Fondation Images n’a pas été réduit.

Elle a tout de même gelé le projet de la Ferblanterie, à côté du nest, un bel écrin où devait s’installer Images.

Un projet merveilleux, une Kunsthalle au cœur de Vevey! Je continue d’espérer que ce projet verra le jour. Pour ce qui est de reloger la fondation (ndlr: qui quittera ses locaux de la gare en mai), des pistes existent, mais nous n’offrirons pas l’équivalent de la Ferblanterie.

Dans ce contexte, quel est votre objectif numéro un?

À la suite des états généraux de la culture menés l’an dernier, mon objectif est de formuler, courant 2018, les prochaines lignes directrices qui serviront de phare à la politique culturelle communale sur dix ans. Je souhaite notamment inscrire les publics au centre de nos préoccupations. Saisir comment ils appréhendent et s’approprient les théâtres, les musées, les espaces d’art. (24 heures)