Vevey gérera elle-même son patrimoine immobilier

«Enfin!» Michel Agnant savoure. L’internalisation du parc immobilier, que le municipal Vevey Libre réclame depuis son arrivée à la Municipalité en 2016, est acquise. Sur la base d’une énième évaluation de la situation par le Service des affaires sociales, du logement, de l’intégration et des gérances, l’Exécutif a officialisé cette semaine la gestion par la Ville de ses biens (433 logements), jusqu’ici confiés, pour les deux tiers, à trois gérances externes. La décision tombe au terme de quatre ans de guerre politique.

«Tout ce qui est nécessaire à la vie des gens doit être collectivisé»

Michel Agnant Municipal du Logement

Dans la nouvelle configuration, Michel Agnant peut enfin parler de «cohérence»: «Jusqu’ici, les décisions se prenaient entre le Service des finances-gérances, celui des Affaires sociales et familiales et, enfin, les gérances privées. Une triangulation impossible, avec des usagers baladés. Or, dans ma vision des choses, tout ce qui est nécessaire à la vie des gens, comme le logement, doit être collectivisé, on ne peut pas laisser ça au marché.»

Les contrats des trois gérances, qui courent jusqu’au 30 juin, seront donc résiliés «au plus vite», selon le municipal. Ce dernier envisage toutefois une prolongation le temps d’étoffer son service. Les économies réalisées (environ 150'000 francs par an) doivent en effet permettre d’engager un spécialiste des gérances à 100% pour épauler la cheffe de service Valérie Garbani, engagée en mai 2019, ainsi qu’un employé pour l’administration et la comptabilité, deux postes actuellement au concours. Michel Agnant voit plus loin: ces forces nouvelles permettront une politique foncière ambitieuse. «Soit une politique d’acquisitions opportuniste pour étoffer notre parc immobilier, reconstituer notre patrimoine et assurer une maîtrise de notre sol.»

«Cette affaire a empoisonné les relations au sein de la Municipalité»

Étienne Rivier Municipal des Finances

La fin d’une saga?

L’internalisation de la gérance des immeubles veveysans est l’épilogue d’une saga de quatre ans. En début de législature, quand Michel Agnant prend les rênes du Logement, la gestion de l’immobilier veveysan lui est acquise. Les choses s’enveniment lorsqu’un rapport du Service des finances du PLR Étienne Rivier conclut que cette internalisation reviendrait trop cher. Une majorité de la Municipalité – la syndique Verte Élina Leimgruber, Étienne Rivier et le socialiste Lionel Girardin – revient sur ses engagements et opte pour poursuivre l’externalisation. Michel Agnant (soutenu par son collègue de parti Jérôme Christen) se sent trahi et se retrouve «empêché de fonctionner».

La rupture entre les deux camps est consommée fin 2017, lorsque la décision est prise (à la majorité) de confier les rênes des gérances à la Société coopérative d’habitation Lausanne. Problème, cela risque de contrevenir à la loi sur les marchés publics. Rétropédalage en mars 2018 et prolongation du mandat – résilié quelques mois plus tôt – des trois gérances.

Mai 2020, la Municipalité décide un retour à la case départ: celle de l’internalisation. «Un immense gâchis, commente Michel Agnant. Pire, une législature de perdue!» Étienne Rivier s’en défend: «Il était légitime de procéder à une analyse financière fine de la situation, l’enjeu était énorme – on parle de plusieurs millions en loyers. Cela dit, cette affaire a empoisonné les relations au sein de la Municipalité.»