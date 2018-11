Vevey chipe le siège de Nespresso à Lausanne

Le 2 juin 2016, à quinze jours de son ouverture officielle, le Nest accueillait ses premiers visiteurs, dont un certain Johann Schneider-Ammann, président de la Confédération. Le centre d’exposition ludique et interactif à 50 millions, construit par Nestlé à sa propre gloire juste derrière la gare de Vevey, présente des archives historiques de l’entreprise. Le tout inauguré en grande pompe l’année des 150 ans de la multinationale, là où tout commença, avec la première usine de farine lactée d’Henri Nestlé. Le président Peter Brabeck-Letmathe lançait alors: «Ce projet était un rêve».

Le rêve n’aura toutefois duré que trois ans: de juin 2016 à octobre 2019. Au terme de la Fête des Vignerons (18 juillet-11 août), le musée sera transformé en vue d’accueillir le siège mondial de Nespresso à l’horizon 2021, a appris 24 heures ce jeudi.

À Vevey et La Tour-de-Peilz



Les rumeurs de début d’année concernant des mouvements d’équipes trouvent ainsi confirmation. Quelque 350 employés, actuellement répartis sur les deux sites de Lausanne (à l’avenue Rhodanie au bord du lac et en haut de l’avenue d’Ouchy dans les anciens locaux de la Poste), seront réunis sous un seul toit au terme d’un chantier de 18 mois. Aucun licenciement n’est à l’ordre du jour, assure l’entreprise.

«Cent dix autres personnes de Nespresso Suisse prendront en outre leur quartier au siège de Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz», ajoute Jean-Marc Duvoisin, directeur exécutif de Nespresso international. Qui précise, concernant le Nest: «Tous les éléments architecturaux qui lui donnent du caractère seront maintenus».

Nestlé justifie en premier lieu ce déplacement sur la Riviera par une gestion plus efficace de son patrimoine immobilier, au moment où la politique d’entreprise est à la compression des coûts. «Locataires à Lausanne, nous emménagerons dans des murs qui nous appartiennent, explique le directeur. Nous avions plusieurs options, mais le site de Vevey réunissait davantage d’arguments en sa faveur. Ce transfert nous permettra d’avoir toutes nos équipes sous un même toit, contrairement à aujourd’hui.»

Le nouveau CEO allemand de Nestlé Mark Schneider avait du reste évoqué, fin 2017, vouloir concentrer les activités de Nestlé sur six sites au lieu de 21. Il était aussi question d’exploiter au mieux les espaces construits à Vevey et à La Tour-de-Peilz. D’ici à 2020, 2000 nouvelles places de travail étaient alors annoncées sur ces deux sites.

À Vevey, où couve une crise politique majeure doublée d’un budget ultradéficitaire, cette perspective de grosses retombées fiscales prend des allures de rayon de soleil bienvenu. ««Je suis évidemment très heureuse de cette arrivée, qui va participer au rayonnement international de la Ville au même titre que le Festival Images ou la Fête des Vignerons. Nous pouvons nous attendre à des retombées fiscales intéressantes, même s’il est encore trop tôt pour les estimer. Sans compter que 350 nouveaux emplois, ce sont des gens qui contribuent au développement économique de Vevey.»

Et la perte du Nest? «Nous sommes très contents de bénéficier de ce musée complémentaire à notre offre culturelle d’autant qu’un travail architectural exceptionnel a été réalisé sur ce bâtiment et qu’il ne sera pas perdu, mais affecté différemment, continue l'élue. Grâce aux travaux réalisés par Nestlé sur son site historique, c'est tout un quartier qui bénéficie d'un renouveau.»

La Ferblanterie dans le lot



Le nouveau siège mondial de Nespresso ne se limitera pas au Nest. Il englobera également le bâtiment voisin de la Ferblanterie, bien connu à Vevey. L’information éclaire sous un autre jour le congé abrupt signifié au locataire des lieux en début d’année: la Fondation Images, organisatrice du festival biennal d’arts visuels du même nom. Un vaste projet artistique devait en outre y prendre place sur 800 m2.

La nouvelle avait alors été mise en relation avec les liens tendus entre la Ville et Nestlé, la première freinant des projets immobiliers de la seconde. La multinationale avait pour sa part coupé dans sa contribution au Musée Jenisch pour enrichir sa collection. «Ce déménagement est une preuve supplémentaire de notre attachement à Vevey et à la région, selon Eugenio Simioni, directeur de la communication chez Nestlé. Cet investissement s’inscrit dans une longue série d’efforts qui témoignent de notre lien avec notre lieu d’origine.» Et de rappeler le demi-milliard investi ces 25 dernières années pour la construction et la rénovation de ses sites, dont un gros volet en cours sur le site En Bergère de Nestlé International.

La Ferblanterie sera dès lors aussi transformée dès la fin de l’été 2019. D’ici-là, un accord a été passé avec la Confrérie des Vignerons, organisatrice de la Fête, dont Nestlé est l’un des principaux partenaires: elle pourra y stocker du matériel. Elle entend notamment y entreposer les 6000 costumes des figurants de ses spectacles durant l’événement.

Le Nest en dents de scie



La réaffectation du Nest signe par ailleurs la fin d’un musée qui n’a jamais atteint ses objectifs en termes de visiteurs. Selon les chiffres livrés par Nestlé, quelque 130 000 personnes (65 000 par an), essentiellement du canton de Vaud, ont visité les trois principales salles thématiques dédiées à l’histoire passée, la politique actuelle de Nestlé et une partie plus futuriste avec un espace d’expériences virtuelles. Nestlé ambitionnait à terme 250 000 visiteurs annuels. Un bilan que l’entreprise veut tout de même considérer comme positif: «Ces chiffres le placent dans le top des 5-6% des musées suisses.»

Nestlé, qui est aussi à l’origine du musée de l’Alimentarium à Vevey, entend continuer de proposer au public de découvrir les pièces du Nest. «Une partie de ces archives sera déplacée et accessible dans d’autres lieux propriété de Nestlé dans la région, ajoute Eugenio Simioni. Une autre partie sera numérisée pour en permettre une plus large diffusion.»

Le Nest compte encore quatre employés, dont une personne qui partira à la retraite cette fin d’année. Des solutions de replacement sont prévues pour les trois restants, selon Nestlé. (24 heures)