Vevey suspend son marché

Dans la foulée des directives du jour de la part du Canton sur le front coronavirus, Vevey monte elle aussi d'un cran supplémentaire dans les mesures prises pour endiguer l'épidémie et protéger ses collaborateurs et la population. Après la fermeture de plusieurs musées et lieux publics, la Municipalité a ainsi décidé de limiter drastiquement l'accès aux bureaux et guichets de l'administration et une suspension du marché jusqu'à nouvel ordre.

«A l’exception de la Direction de l’urbanisme, tous les guichets de la Ville ne sont accessibles qu’en cas d’urgence, et ce, sur rendez-vous», communique l'Exécutif, en listant les numéros de téléphone des services communaux (tout le détail sur www.vevey.ch).

Report «à des jours meilleurs»

«Consécutivement à l’arrêté du Conseil d’Etat ce jour, poursuit le communiqué, le marché de Vevey, ainsi que la brocante qui se tient sous la Grenette sont stoppés dès ce mardi 17 mars et reportés à des jours meilleurs.» Idem pour le Conseil communal qui était prévu le 26 mars, ainsi que toute commission de travail des élus.

La Ville en appelle enfin à la responsabilité de chacun et rappelle les mesures sanitaires de base: rester chez soi dans la mesure du possible, respecter strictement les distances avec ses interlocuteurs, ne pas se rassembler.