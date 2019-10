Vevey veut doubler sa production d’énergie verte

Vevey poursuit ses efforts pour promouvoir une énergie verte locale à partir de bâtiments communaux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Jusqu’en 2017, la Ville disposait de quatre petites centrales photovoltaïques sur son sol pour une surface de 221 m2 et 32'000 kWh produits chaque année, soit la consommation de neuf ménages. En 2018, deux nouvelles centrales d’envergure sur les toits du Collège des Crosets – reconstruit après l’incendie de septembre 2017 – et du bâtiment de l’Aviron ont permis de tripler ce chiffre.

Aujourd’hui, la Municipalité entend encore multiplier ce total par deux (de 680 à 1376 m2) en équipant trois nouveaux toits: ceux du Port Franc (av. Reller), du Collège de la Part-Dieu (av. de la Prairie) et les bâtiments de la rue du Simplon 14 et 16. Pour ce faire, elle demande un crédit de 889'000 francs au Conseil communal qui doit encore l’avaliser.

La biodiversité urbaine favorisée

Les deux premiers toits seront végétalisés, le gage d’un rendement supérieur de 6 à 8% grâce à la fraîcheur des plantes qui refroidit les panneaux. Si les trois projets sont réalisés, la Ville couvrirait environ 6% de la consommation totale de ses bâtiments. La végétalisation favoriserait en outre la biodiversité urbaine.

L’affaire serait également profitable sur le plan comptable, selon les projections de la Ville. Quelque 600'000 francs sont attendus en économies et revenus financiers sur les vingt-cinq années de vie des trois nouvelles installations, soit 24'000 francs par an. En bénéfice net (c’est-à-dire en déduisant l’amortissement), cela donne 200'000 francs sur vingt-cinq ans et 8000 francs par an.

À noter qu’un écran présentant en temps réel la production et la consommation du bâtiment est prévu à l’entrée du Collège de la Part-Dieu pour sensibiliser les écoliers aux énergies renouvelables et à l’efficience énergétique.