Veytaux plébiscite l'idée d'une fusion avec Montreux

Le résultat est sans appel: les Veytausiens veulent que leurs autorités ouvrent la porte à une fusion avec Montreux. Ils l'ont fait savoir dimanche en acceptant massivement l'initiative qui demandait «à la Municipalité de Veytaux d'approcher celle de Montreux pour préparer un projet de convention de fusion».

Le texte a été accepté par 213 voix contre 83 (deux bulletins blancs). Le taux de participation se monte à 47,7%. Un peu moins que celle enregistrée pour les trois objets fédéraux, qui avoisine les 55%.

Syndique de Veytaux, Christine Chevalley se dit très satisfaite par ce résultat. «C'est une décision claire! La population nous charge d'une mission. Elle aurait été plus difficile à mener si le vote avait été plus mitigé.» L'édile affirme également se réjouir d'entamer les discussions avec sa grande voisine: «Quel que soit le résultat, le processus sera intéressant. J'ai l'intention de me battre pour que le travail de notre personnel communal soit reconnu et que nos employés soient respectés. Nous avons par ailleurs de gros projets, comme la création d'un centre intergénérationnel. Quel sera son avenir dans le cas d'une fusion? Je souhaite vivement que Veytaux puisse faire entendre sa voix dans cette grande entité.»

D'autres réactions suivront, plus tard dans la journée. (24 heures)