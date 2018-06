Villars Big sert un jazz protéiforme sur le plateau

Aussi curieux que cela puisse paraître pour un genre musical et des formations qui traversent les âges, les festivals dédiés aux big bands sont rarissimes en Europe. Depuis 2015, des férus du style cherchent à remédier à cet état de fait avec The Villars Big, dont la 4e édition démarre jeudi. Les organisateurs ont monté un programme unissant les performances de 120 musiciens, dont une bonne moitié de pros d’envergure internationale, l’autre moitié étant composée d’amateurs locaux ou de contrées proches.

«Notre monde est un peu bizarre, il y a de plus en plus de formations et de musiciens de très bon niveau mais de moins en moins d’occasions pour eux de faire de la scène», se désole Wolfgang Hanninger, président de The Villars Big et directeur artistique. Depuis quatre ans qu’il pilote cette aventure, l’Allemand de 36 ans, lui-même saxophoniste, clarinettiste et à la baguette du big band local Villars Vanguard, s’est donc ingénié à se constituer un réseau où figurent notamment de prestigieuses écoles comme la Royal Academy de Londres ou, depuis cette année, la Haute École de musique de Hambourg. Autant de garants de la qualité musicale qui traversera les onze concerts (dont seulement trois payants) programmés en divers sites.

Le directeur artistique se réjouit de prouver que les grands noms qui s’adjugent les scènes ou les concours du Montreux Jazz ont une relève et que le genre n’est pas figé. L’une des prestations phares de cette édition sera le big band européen qui réunit les meilleurs étudiants des huit plus prestigieuses écoles du continent. Ils joueront, avec le saxophoniste Perico Sambeat, un programme autour du… flamenco (jeudi dès 20 h à la grande salle).

En trois éditions, The Villars Big a déjà conquis musiciens et public. «Les solistes qui sont déjà venus reviennent, nous font profiter de leurs contacts et les formations locales amènent du public», se réjouit le patron de la manifestation. L’esprit jazzy s’infiltrera jusque dans les nuits alpestres avec les sessions Late Night Jazz au Villars Vanguard Live Music Club, avec des solistes en concert, suivis de jam-sessions ouvertes à tous. (24 heures)