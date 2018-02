Villeneuve sera la capitale romande de l’escalade

La future halle d’escalade villeneuvoise, plus grande de Suisse romande, s’étendra sur 4000 m2 de surface grimpable avec des murs d’escalade répartis sur plusieurs niveaux, sur une hauteur de 18 m. Grimper.ch l’installera dans la zone artisanale et commerciale. Précisément dans l’enceinte de l’ancien bâtiment Top Tip, où Decathlon créera son premier magasin sur sol vaudois (24 heures de mardi). La société de Givisiez possède déjà deux salles de ce type, une à Fribourg, l’autre à Echandens.

Celle de Villeneuve ouvrira durant le second semestre de 2019. Le bail a été signé avec le propriétaire des lieux, Procimmo SA, gestionnaire de placements collectifs immobiliers. «Nous avons choisi cette zone déjà parce que l’endroit est idéal. Mais aussi car il y a beaucoup de grimpeurs dans cette région, qui est un peu la porte des Alpes, avec de très nombreuses possibilités d’escalade», explique Daniel Rebetez, administrateur de Grimper.ch.

Sans doute aussi car le succès de l’escalade ne se dément pas, bien au contraire. «C’est en effet une activité très en vogue qui sera sport de démonstration aux JO d’été 2020 à Tokyo, et sans doute discipline olympique à Paris en 2024, la France étant pionnière en matière d’escalade. L’Office fédéral de la statistique indique que 2% de Suisses la pratique», poursuit le concepteur du projet.

Villars a bien senti l’impact d’un tel sport, puisque la station organise depuis deux ans une manche de la Coupe du monde.

Le Jurassien Cédric Lachat, ancien champion du monde junior, se félicite de l’ouverture du spot villeneuvois «pour la découverte et la pratique de notre sport en constant développement». Le Valaisan Daniel Winkler, qui fut également champion du monde junior, applaudit aussi des deux mains: «Pour un grimpeur comme moi, c’est un complément d’entraînement idéal quand les conditions climatiques ne permettent pas l’escalade en extérieur. Pour le grand public, ça permet la découverte d’une nouvelle activité très sympa. Pour petits et grands.»

Activité très encadrée

Arthur Plagué, entraîneur du centre régional romand d’escalade sportive à Lausanne a commencé la grimpe indoor à l’âge de sept ans. «L’avantage de ce type de structure artificielle est que les familles peuvent découvrir l’activité ensemble. On voit souvent beaucoup de petits enfants commencer la pratique. Et puis, en salle, l’activité est très encadrée par des professionnels. En toute sécurité. On apprend bien la technique avant d’aller si on le désire se frotter à des parois naturelles.»

Grimper.ch prévoit d’installer la bagatelle de prises d’escalade, nécessaires pour ouvrir des voies et des blocs adaptés à tous les niveaux. «Ce qui permet de proposer près de 700 parcours différents, contre 450 à Echandens», relève Daniel Rebetez. Le complexe proposera encore un espace dédié aux cours d’escalade et à l’initiation, un autre pour les enfants, un lieu d’entraînement et d’échauffement, des vestiaires spacieux, une salle de cours, une cafétéria. Particularité unique en Suisse de la future halle, elle proposera des parcours «Bloc 4 m», «vitesse» et «difficulté», soit les trois disciplines de compétition qui seront montrées à Tokyo.

Les passionnés pourront également escalader la paroi extérieure aux beaux jours. Grimper.ch engagera plusieurs millions – chiffre pas encore arrêté – dans son aventure villeneuvoise. (24 heures)