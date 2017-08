Villeneuve veut une plage flottante au large de ses quais

Villeneuve veut se doter de nouveaux atours pour renforcer son attractivité. Avec les acteurs du secteur et le bureau Experentiel, la Municipalité planche sur des mesures concrètes et immédiates, comme le concept «Villeneuve roule» . D’autres relèvent plus d’une stratégie à moyen terme. C’est le cas du projet de plage flottante reliée par un ponton aux quais du bourg du Haut-Lac. Elle serait destinée à un large public: l’habitant, le riverain, le touriste, la famille...

«L’idée est lancée, elle est fantastique, s’enthousiasme le municipal Michel Oguey. Nous allons l’approfondir à la rentrée.» «Il faut désormais étudier sa faisabilité, son implantation, ses dimensions, son coût, précise Stéphane Fellay, directeur d’Experentiel, créateur de la signalétique «Enjoy Vevey». On peut imaginer une structure mobile, modulable et démontable pour l’hiver, ou pas. Idéalement, avec le bois de la commune et ses employés pour la construire.» Le Bullois a été séduit par ce concept vu à Lenzerheide (GR).

Démarche similaire à Gland

A ce jour, il existe une plage flottante sur l’arc lémanique: le Bain de Saugy à Genthod (GE), avec ses 150 m2. Gland, dans le but d’augmenter la capacité de ses minuscules plages, présentera un projet de plate-forme pour sa grève de La Falaise. «Elle sera modulable et démontable, annonce Thierry Genoud, municipal. Nous avons l’aval des services cantonaux concernés et déposeront notre demande de concession d’utilisation du domaine public d’ici à la fin de l’année».

Ce serait la seule installation du genre prévue pour l’heure dans le canton, selon Philippe Racine, délégué à la communication du Département du territoire et de l’environnement. «Il est difficile pour le Canton de se prononcer sans disposer d’un projet concret. La porte n’est toutefois pas fermée à un projet de plage publique flottante, tel qu’imaginé à Villeneuve. Il va de soi cependant que la faisabilité d’une telle infrastructure devrait être prouvée, cela en regard des impacts sur l’environnement ou encore des questions liés à la sécurité des usagers, notamment en raison des vents soutenus pouvant souffler sur le Haut-Lac.»

Ne pas nuire à la réserve naturelle

Les initiateurs assurent par ailleurs que les organisations environnementales seront associées au processus d’étude. «C’est une bonne chose, reconnaît Michel Bongard, secrétaire exécutif de Pro Natura Vaud, qui n’avait jusqu’ici pas encore eu vent du projet. Car beaucoup de questions se posent: adéquation avec le Plan directeur des rives du lac, idem pour les aménagements nécessaires en regard des eaux qui sont protégées, composante paysagère, compatibilité avec le passage des oiseaux migrateurs, zone où cette plage serait installée... Si c’est près de la piscine ou des Grangettes, ce n’est pas la même chose.»

Gestionnaire de la réserve naturelle qui se trouve sur la commune voisine de Noville, Olivier Epars n’était pas au courant lui non plus du projet. Il se demande néanmoins si «Villeneuve, qui a déjà une belle plage et une grande piscine, a vraiment besoin de cette infrastructure flottante.» (24 heures)