Visite du château avec le confiné de Chillon

Le château de Chillon fut occupé par la maison de Savoie, puis par des baillis bernois, avant de revenir en main vaudoise à l’indépendance du canton en 1798. Mais depuis douze ans, le seul châtelain de Chillon n’a ni couronne ni manteau princier, mais un béret et un bleu de travail, et se nomme Olivier Etter. Il est l’un des sept hommes à tout faire qui pomponnent le bâtiment historique du bord du Léman.

Ce concierge pas comme les autres loge dans un appartement situé dans la tour de l’Horloge. Ce triplex est lui aussi insolite, puisqu’il est conçu comme un bâtiment dans le bâtiment. À l’intérieur: une structure sur trois étages qui remplit l’espace de la tour sans reposer sur son sol à cause de sa fragilité. La construction est donc suspendue à l’aide de poutres métalliques ancrées dans les murs, ce qui fait que l’escalier ou encore la cuisine du rez-de-chaussée sont attachés aux étages et flottent à quelques centimètres du sol. Construit à la fin des années 80, ce logement a même gagné un prix d’architecture.

Un touriste dans le salon

«Cet appartement est vraiment génial, il y a une vue magnifique sur le lac et l’intérieur du château. Comme je n’ai pas de voisin, je peux mettre mes vinyles aussi fort que je veux», rigole ce passionné de musique, ancien DJ du MAD et de la Dolce Vita. Un lieu privé qui n’est évidemment pas ouvert au public. Cela n’arrête pourtant pas certains visiteurs. «Il est arrivé que j’oublie de fermer ma porte pendant les heures d’ouverture du château et que je retrouve un touriste russe ou chinois, perdu, un plan à la main, au milieu de mon salon.»

«J’avais l’impression d’être seul au monde dans mon château»

Privé, à cause de la pandémie, d’une partie des 400'000 visiteurs annuels qui défilent sous ses fenêtres, Olivier Etter avoue ne pas avoir souffert de la solitude. «Il y a eu pas mal de travaux, donc il y avait quand même un peu de passage, et j’ai aussi croisé certains de mes collègues. Par contre, le premier week-end du confinement, c’était vraiment bizarre. Je me suis levé et il n’y avait personne dans le bâtiment, le parking était vide et aucune voiture ne circulait sur la route. J’avais l’impression d’être seul au monde dans mon château.»

L’homme de 53 ans nous fait déambuler dans les méandres de l’édifice. Le lieu ne semble plus avoir aucun secret pour lui. Mais a-t-il des pièces favorites? S’est-il rendu dans des endroits particuliers du château qu’il n’a pratiquement que pour lui depuis deux mois? «Au début que je vivais ici, je me baladais pas mal. Mais maintenant que ça fait douze ans que je vis dedans et que je le connais par cœur, j’y vais beaucoup moins en dehors de mes heures de travail. On s’habitue à tout, même à ce château.»

Olivier Etter avoue quand même qu’il aime se balader sur le chemin de ronde. Un chemin qui permet d’un côté de dominer les différentes cours de l’édifice et de l’autre d’observer le lac et les montagnes au travers de meurtrières plusieurs fois centenaires. Les gardiens possèdent aussi un local de pause avec une terrasse côté lac au pied de la muraille. «Je pense que c’est ici que j’aime venir le plus souvent pour boire un café ou fumer une cigarette. J’y viens aussi pour regarder les feux du 1er août car c’est idéal.» Il en profite pour saluer la couleuvre qui semble régulièrement prendre son bain de soleil sur les rochers attenants à la terrasse.

La cloche du beffroi

«Pendant le confinement, j’ai quelquefois été sonner la cloche du beffroi à 21h pour remercier le personnel médical et soignant, mais vu qu’il n’y a personne aux alentours, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde l’ait entendue», sourit Olivier Etter.

Le château de Chillon rouvrira ses portes le 8 juin prochain. Les visiteurs pourront découvrir les nouveaux aménagements extérieurs du château ainsi que le pavillon restaurant Café Byron. «Je me réjouis que ça rouvre, on est tous bien reposés maintenant et, à l’instar de beaucoup de monde, j’ai déjà nettoyé entièrement mon appartement», rigole Olivier Etter.

Est-il prêt à avoir, à nouveau, des troupeaux d’écoliers qui tambourinent, sans le savoir, sur les murs de son appartement? «Oui, pas de souci. Et si c’est trop gênant, je mettrai ma musique un peu plus fort.»