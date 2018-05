Yvorne s’est fait piquer du vin pour quelques milliers de francs

La Commune d’Yvorne a mandaté un avocat qui a déposé mardi une dénonciation pénale au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey. Cette qualification, différente de la plainte pénale, est un élément suffisant pour démarrer une enquête. Chargée de ladite enquête, la première procureure Camilla Masson confirme l’information. La notification porte sur des irrégularités comptables révélées par «24 heures» le 9 mai.

Un rapport complet de la fiduciaire chargée de contrôler les comptes de la Commune a été remis au parquet. L’analyse comptable a mis en lumière le détournement de sommes d’argent du poste «Promotion et ventes des vins communaux». Et ce, depuis 2013 déjà. C’est l’audition d’une personne qui a permis aux autorités et aux comptables d’en apprendre plus.

Les faits sont clairement établis. Des bouteilles de vin sont sorties des caves communales et ont été vendues, mais l’argent n’a jamais été remis. Il manque des justificatifs. La fiduciaire n’a identifié qu’un seul client, mais il se dit à Yvorne qu’il pourrait y en avoir d’autres.

Selon nos informations, le montant en jeu n’est pas considérable. On parle de quelques milliers de francs. Là encore, Camilla Masson corrobore l’information. Le chiffre exact n’est pas encore arrêté. Mais, finalement, peu importe le montant du préjudice, la loi sur les communes imposant aux autorités municipales de dénoncer chaque cas à la justice en cas de faute constatée. On parle en plus ici d’argent public.

«Pas de nom»

Autant les autorités vuargnéranes que la magistrate ne veulent indiquer le nom de la personne présumée avoir vendu du vin communal sans rétrocéder le produit de la transaction. «L’enquête débute. Elle vise à déterminer l’auteur ou les auteurs qui pourraient être impliqués. Pour l’heure aucun séquestre n’est envisagé. Les auditions débuteront prochainement», détaille Camilla Masson.

Dans les ruelles et caves du bourg viticole, tout le monde a une idée sur le nom de la personne qui serait poursuivie. «C’est une blague, un secret de Polichinelle», dit une résidente. Mais chacun se garde bien d’articuler un nom. Et surtout pas les édiles. «Le sacro-saint principe de la présomption d’innocence prévaut. Une enquête est en cours, nous ne dévoilerons aucun aspect de ce dossier, sauf à la justice si elle nous demande des approfondissements», résume le syndic Édouard Chollet. La Municipalité a, en revanche, prévenu les commissions de gestion et des finances ainsi que le président du Conseil communal.

Dans les prestigieuses vignes d’Yvorne, où effeuillage et ébourgeonnage se poursuivent, on ne craint pas la mauvaise image que pourrait véhiculer cette affaire de détournement. «Ce n’est pas préjudiciable pour ma petite exploitation. Nous continuons notre travail comme d’habitude», assure «Bibi» Perreaz. Une employée d’un autre domaine assure également que «cette affaire n’aura pas d’impact sur la marche des affaires des vignerons du village». (24 heures)