À Blonay, on a bel et bien vu le loup en février

«On peut certifier son ascendance italienne, mais on ne sait pas par quel chemin il est arrivé jusqu’à Blonay.» Najla Naceur, cheffe de la section Stratégie et suivi du loup au sein de la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud (DGE), le confirme: le canidé filmé et photographié à plusieurs reprises en plein jour le 4 février dernier dans la neige des Chevalleyres, sur les hauts de Blonay, était bien un loup. Les spécialistes avaient peu de doutes; les tests ADN sur des prélèvements (voir la vidéo ci-dessous) de poils retrouvés dans des ronces les ont définitivement dissipés, fin février.

Début février, la nouvelle de la présence présumée du loup avait fait le buzz. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux avaient enregistré des dizaines de milliers de vues. Plusieurs photographes animaliers et passionnés avaient fait le déplacement sur la Riviera pour tenter d’immortaliser la bête.

Le Jura vaudois suivi de près

Communiqué mercredi par la DGE, le tour d’horizon de la présence du loup dans le canton fait aussi état d’une observation à Rossinière en janvier: «Les analyses génétiques ont permis de déterminer qu’il venait de la vallée de Conches, en Valais», ajoute Najla Naceur.

Le Jura vaudois reste la région où la présence du loup est la plus attestée, depuis qu’un monitoring y a été décidé en 2017, en collaboration avec la fondation KORA, spécialisée dans l’écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage. Pièges photographiques et tests ADN y ont étayé la présence de trois individus, dont deux dans le secteur compris entre le massif de la Dôle et le col du Marchairuz. Un mâle a aussi été observé sur photo, «mais sans qu’il soit possible de dire s’il s’agit de l’un des trois individus certifiés», ajoute Najla Naceur.

Aucune meute attestée

Aucune meute ne s’est constituée dans le canton. La DGE ajoute en outre qu’une étude récente du Laboratoire de biologie de la conservation de l’Université de Lausanne a démontré que les populations de loups présentes en Suisse ne montrent pas de signe d’hybridation avec des chiens.

Pour toute l’année 2018, les indemnisations pour les dommages aux animaux de rente causés par le loup se sont élevées à 1950 francs pour quatre moutons croqués. La pointe de l’iceberg? «Il n’y a pas d’iceberg, assure Najla Naceur. Aujourd’hui, le loup vit en forêt et s’attaque avant tout au cerf.»

Sur le terrain, l’État de Vaud poursuit ses efforts de gestion des grands carnivores en impliquant l’ensemble des acteurs. Prométerre apporte par exemple des informations et des conseils aux éleveurs pour la protection des troupeaux. De son côté, le Département du territoire et de l’environnement finance l’engagement de civilistes affectés à des tâches de gardiennage, en collaboration avec l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (Agridea). «En 2018, 152 jours de travail sur des alpages ont été financés à hauteur d’environ 10 000 fr., précise le communiqué. Ces activités seront reconduites en 2019.» (24 heures)