À Chillon, les ramoneurs réveillent leur âme d’enfant

Combinaison blanche à capuche, gants, lunettes et masque: on croirait Stefan Vaglica sorti d’un réacteur nucléaire. Le jeune homme qui arpente la cour du château de Chillon est en réalité apprenti de 2e année chez le maître ramoneur Daniel de Joffrey, en charge des communes de Montreux et de Veytaux. Accompagné de Damien Zbinden, actif depuis dix ans dans l’entreprise veytausienne, Stefan nettoie depuis 8 h les cheminées du monument historique.

Avec ses plus de 400 000 visiteurs par an, la forteresse est le monument le plus visité du pays. Quelques minutes plus tard, des groupes de touristes étrangers, chacun entouré d’un guide, pénètrent justement dans la vénérable salle du Châtelain. «Nous sommes aussi une attraction, s’amuse Damien Zbinden. On nous a pris en photo une cinquantaine de fois.»

Il ne faut pas moins d’une heure pour poutzer la cheminée du Châtelain, avec ses 4 mètres de large, 2 de profondeur et surtout plus de 20 mètres de haut. À l’abri de bâches, Stefan, juché sur une échelle de 12 mètres, passe le plus gros hérisson – ces sortes de brosses hérissées de longs pics – fixé au bout d’une longue tringle. Damien éclaire le conduit et conseille son collègue. Il faut gratter profondément, au moins une dizaine de fois pour faire tomber toute la suie. «C’est quand même assez physique de tenir le matériel à bout de bras. On s’applique. Il faut que le travail soit bien fait, que le client soit satisfait», assure Stefan. Deux aspirateurs entrent en fonction pour absorber le surplus de suie après que les deux ramoneurs ont gratté l’échangeur et d’autres parties avec différentes brosses.

Dans la cour de l’imposant édifice du XIIe siècle, Damien explique que ce travail de ramonage châtelain est le même que dans une maison, mais en beaucoup plus grand. «En revanche, ça casse bien la routine. Et voir ces beaux murs, ces belles cheminées, ça réveille un peu notre âme d’enfant.» L’employé de chez de Joffrey l’assure, l’entretien de la grande cheminée de l’Hôtel Victoria, à Glion, en plein hiver est plus compliqué. «Sans compter celle, souvent allumée, du salon du Montreux Palace, qui voit passer énormément de monde. Il faut que ce soit plus qu’impeccable.»

Plus intrigant que l’édifice

Damien, qui œuvre pour la dixième fois dans les médiévales cheminées, évoque le cas particulier de Chillon: «On doit tenir compte des visiteurs… Ne pas les perturber, surtout qu’ils ne s’encoublent pas dans une tringle ou une rallonge électrique!» Une guide pour un groupe de touristes allemands demande à arrêter l’aspirateur pour pouvoir faire son exposé. Certains semblent plus captivés par l’éradication de la suie que par la gloire de la maison de Savoie…

«Voir ces beaux murs, ces belles cheminées, ça réveille un peu notre âme d’enfant»

Après la salle du Châtelain, les deux ouvriers s’attaquent à la cheminée de la salle Aula Magna. Dans l’âtre reposent des bûches de plus de 1 mètre de long. «Nous avons quatre grandes cheminées en fonction, dont trois qui sont très utilisées, détaille Jean-Marc Schopfer, responsable du gardiennage et de la sécurité du château. Environ 60 fois chacune par an, quelquefois pour des banquets durant lesquels on fait des barbecues géants avec broches et paniers à l’ancienne… Nous allumons aussi des feux pour diverses manifestations, comme des anniversaires pour les enfants.»

Toutes les pièces du monument historique possèdent un conduit, mais la grande majorité a été condamnée. «Les ramoneurs nettoient aussi nos quatre chaudières à gaz, que l’on trouve notamment à l’administration, à la salle de pause du personnel, dans l’appartement du concierge», indique encore Jean-Marc Schopfer.

L’entretien des chaudières, pour Stefan et Damien, ce sera dans l’après-midi. Il faut encore débarrasser de la suie la très sale cheminée de la chambre d’Allinges, incrustée de goudrons, et celle de la Domus Clericorum, qui sert le moins – en moyenne dix feux par an. L’ensemble du travail sera facturé par la maison de Joffrey environ 2000 francs à la Fondation du château de Chillon.