À Isenau, le compromis trouvé fâche des élus

Financement remis en cause?

Vendredi, Isenau jouera très clairement son avenir dans les travées du Conseil communal. En cas d’acceptation, la convention sera signée et les opposants se retireront. Mais un refus ouvrira la porte à une procédure au Tribunal cantonal puis fédéral. «Si cette procédure s’engage, le risque existe qu’Isenau ne bénéficie pas du financement cantonal prévu dans le cadre d’Alpes vaudoises 2020», avertit Philippe Grobéty. La quatrième et dernière enveloppe en lien avec ce dossier et qui contiendra également le soutien des installations d’enneigement mécanique des Mosses et de Leysin doit être soumis aux députés cet automne. Pour obtenir ce crédit, la Municipalité, qui porte le projet de reconstruction, doit présenter un plan d’affectation valide, ainsi qu’une preuve de la viabilité économique du projet.