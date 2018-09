À Montreux, les espaces de baignade vont se multiplier

«Nous nous attelons à créer des points de baignade à chaque fois que des accès potentiels au lac sont décelés», explique Christian Neukomm, municipal de l’Urbanisme. Avec ses quais et ses promenades, Montreux est une ville tournée vers le Léman. Mais nombre de ses habitants souhaiteraient bénéficier de davantage d’endroits aménagés pour nager dans les vagues. La construction d’une plage en bas de l’avenue Nestlé vise à répondre à ces demandes récurrentes qui ont résonné jusque dans la salle du Conseil communal.

Contrainte de reconstruire la digue et de stabiliser les quais au bas de l’avenue Nestlé à la suite d’une tempête, la Municipalité a donc décidé de profiter des travaux pour y créer une plage pour l’été 2020. Le projet prévoit une vaste zone de baignade en eau peu profonde pour les enfants, avec un fond en galets ronds pour éviter la prolifération des algues. Les baigneurs expérimentés pourront accéder aux zones plus profondes par un grand ponton boisé muni d’une échelle. Le ponton intégrera un périscope permettant d’observer la vie lacustre.

De plus, sur le quai Ernest-Ansermet, le secteur situé au bas de la Piscine du Casino, à proximité de l’embouchure de la Baye de Montreux, devrait aussi bientôt être libéré pour la baignade. Mais il faudra auparavant déplacer le plan d’eau du Ski nautique et Wakeboard Club à Bon-Port, à Territet.

Améliorer les équipements

Des améliorations de l’accès au lac sont aussi envisagées le long du quai Jean-Jacques-Rousseau. La Ville prévoit encore de perfectionner les équipements dans le secteur de la plage du Pierrier et du parc Nicole (fitness urbain). Elle envisage en outre d’équiper, ponctuellement, certains sites déjà fréquentés par des baigneurs avec des casiers, des douches ou autres commodités.

En revanche, à la Rouvenaz, la création d’une plage a été différée. Si le projet prévu d’emmarchements progressifs jusqu’au lac était techniquement réalisable, il s’est heurté aux contraintes posées par la Compagnie générale de navigation (CGN) et la desserte du débarcadère de Montreux.

À Montreux, où la noyade d’un adolescent au Pierrier en juin reste encore gravée dans les mémoires, la Ville n’entend pas plus créer de grandes plages, à l’exemple de celle proposée par un conseiller communal au parc Vernex, près du Centre de Congrès. «Un projet aussi ambitieux poserait la question de la surveillance et de la nécessité de la mise sur pied, aux frais de la Commune, en sa qualité d’exploitante, d’un système de gardiennage», précise Christian Neukomm.

Montreux déjà bien pourvu

Qui rappelle que Montreux est bien doté en lieux de baignades sur ses six kilomètres de rives accessibles au public. Outre les plages «officielles» des bains de Clarens et du Pierrier, la cité offre encore neuf possibilités d’accès au plan d’eau facilités par des escaliers, des rampes ou des échelles, voire encore par le biais d’enrochements protégeant la rive contre la houle. Et cela sans compter la mise à disposition de chaises longues à six emplacements entre le Pierrier, à Clarens, et le port de Territet. (24 heures)