A Vevey, le district réuni offre une balade au paradis

«Il y avait là une occasion unique à saisir», lance Élina Leimgruber, syndique de Vevey. Sous peu, des milliers de visiteurs débarqueront dans la cité, terre d’accueil de la Fête des Vignerons. Une vitrine exceptionnelle dont le chef-lieu du district Riviera - Pays-d’Enhaut a voulu profiter en ralliant les douze autres communes du district à un projet de balade ludique en ville. Le concept de Balade au paradis a été créé dans le but de faire apparaître la richesse et la diversité géographique et culturelle de la région au-delà de la journée officielle du district, prévue le 8 août prochain. Lancé lundi, ce parcours ludique sous forme de jeu de piste animera les rues veveysannes jusqu’à la fin du mois. «Vevey étant une ville d’images, la photographie y occupe une large place, poursuit Élina Leimgruber. C’est l’une des premières fois que les communes du district sont toutes réunies pour un projet culturel grand public de cette ampleur.»

Chacun des treize postes, répartis entre la gare et Entre-deux-Villes, en passant par les quais et la vieille ville, présente une commune à travers une image et une question. Le parcours en images a été réalisé par la photographe Catherine Leutenegger. Son approche jouant sur la transversalité, le rapport d’échelle, la spatialité et l’ambiguïté des formes rend certaines prises de vue difficiles à identifier. Car il s’agit de résoudre une énigme. Les futés reconnaîtront le soleil de Chardonne, le Grand Chalet de Rossinière ou le temple d’amour du château d’Hauteville, à Saint-Légier. Les participants devront encore découvrir qu’elle est la rock star qui a vécu à Blonay. «Il n’est pas facile de créer une photo qui symbolise complètement une commune, commente Catherine Leutenegger. Mes images ne sont pas là pour donner des réponses. Plutôt que d’illustrer, elles évoquent. Mais pour chacune je me suis livrée à un vrai questionnement.»

«C’est l’une des premières fois que les treize localités sont toutes réunies pour un projet culturel grand public de cette ampleur»

Afin d’aider les participants à répondre aux treize questions, un texte racontant chaque commune et incluant des anecdotes originales a été rédigé. Ces textes s’écoutent à chaque poste, en trois langues, grâce à une application pour mobiles qui guide aussi les visiteurs dans leur parcours. Des participants y reconnaîtront par ailleurs des voix radiophoniques bien connues. «Si certains ne souhaitent pas utiliser l’application, ils pourront aussi faire le parcours en suivant la carte, précise Mélanie Burnier, coordinatrice de l’Association du 8 août. Cette balade a été conçue comme un jeu de piste, mais chaque poste peut également être découvert séparément.»

Dans le cadre du jeu de piste, un concours a été mis sur pied. Les bulletins de participation déposés dans les Points i de Vevey seront tirés au sort chaque jour entre le 18 juillet et le 12 août ainsi que le 2 septembre. Parmi les bonnes réponses, le gagnant du jour remportera des lots offerts par les hôteliers de la région et les commerçants de Vevey (24 heures)