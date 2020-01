Comment adapte-t-on une compétition olympique aux situations de handicap?

Le programme

Qualifications Ce vendredi dès 9h, les 615 athlètes en lice seront répartis en catégories en fonction de leurs performances dans les différents sports au programme: ski alpin, snowboard, raquette à neige, ski de fond et unihockey.



Compétitions Les épreuves se poursuivent dans la foulée, le vendredi et le samedi de 9h à 16h et dimanche de 9h à 12h. Ski alpin et snowboard sur la piste du Lac Noir et du Stade. Ski de fond et raquette sur le golf. Unihockey au centre des sports (tennis).



Remises des médailles Celles-ci se déroulent sur les lieux de compétition. Pour voir les athlètes décorés en ski alpin et en snowboard, rendez-vous sous la tente installée à Bretaye, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 13h.



Cérémonie de clôture à suivre dimanche de 14h45 à 15h45 au centre des sports (tennis).



Programme détaillé sur nationalgamesvillars.ch