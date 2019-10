Moustique-tigre à Monthey: «Pas de panique, il faut juste être attentif»

Le Canton du Valais a informé mercredi de la présence du moustique-tigre à Monthey. «C’est une dame qui nous a envoyé une photo il y a environ une dizaine de jours, explique le professeur honoraire et spécialiste Daniel Cherix. Nous sommes allés immédiatement déposer des pièges dans le jardin, à 300 m du centre. Les larves récupérées attestent de la présence après identification du moustique-tigre. Il est présent depuis cet été.» Les larves ont été détruites depuis.

Coordinateur régional du centre national de compétence pour le moustique-tigre, Daniel Cherix annonce qu’une petite population pour l’instant est présente à Monthey. «On en saura plus en mai aux beaux jours. D’ici là, les œufs peuvent hiberner, l’espèce supportant bien le froid, et éclore plus tard. C’est un urbain, qui se déplace peu, bénéficie de transport, et a juste besoin d’un peu d’eau: arrosoir ou soucoupe par exemple. Mais pas de panique, il faut juste rester attentif. C’est tout.»

Adepte de l’auto-stop

Les spécialistes concernés, qui envisagent donc une relative prolifération du moustique-tigre l’été prochain, ont posé de nouveaux pièges, pour adultes, pas plus tard que mercredi matin. Sans résultat depuis. Ils invitent la population à éviter autant que possible toutes les petites accumulations d’eau temporaires, les petits points d’eau stagnante. Toute présence suspecte peut-être signalée par photo à Daniel Cherix (adresse sur www.moustiques-suisses.ch)

Répondant au nom latin de Aedes albopictus, l’insecte est originaire d’Asie du Sud-Est. Espèce envahissante particulièrement indésirable, il peut inoculer la dengue, le zika et le chikungunya. Pas de tout ça encore en Suisse où on l’a aperçu dans plusieurs régions, récemment à Genève ou à Fribourg.

Dès lors, peut-il traverser le Rhône et s’installer prochainement en eau vaudoise? «Oui, bien sûr, répond Daniel Cherix. Il suffit qu’il entre dans une voiture par la fenêtre ouverte, puis en ressorte!» L’auto-stoppeur a par exemple «été vu au Resto Route de la Gruyère.»