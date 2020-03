L'Alcazar, monument historique bradé aux enchères

«24 heures» l’avait révélé puis écrit à plusieurs reprises: il était question de vendre aux enchères le théâtre de L’Alcazar à Territet (commune de Montreux). De mémoire de conservateurs, personne n’a connaissance à la Section des Monuments et Sites du canton de Vaud de la vente d’un monument vaudois classé à l’encan.

Ce bien fait partie de l’ensemble Hôtel des Alpes-Grand Hôtel, monument d’importance nationale. Il appartient à André Régné, plus connu sous le pseudonyme de «Dad» qui fut un personnage incontournable de la nuit montreusienne. L’Alcazar, véritable bijou Belle-Epoque a été façonné par l’architecte Eugène Jost à la fin du XIXe siècle.

Un appel aux créanciers avait été lancé en juin 2018 déjà par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey sur l’ensemble des biens de «Dad» Régné. La masse en faillite, comprend outre L’Alcazar, des maisons dont une fameuse «Villa Dubochet» à Clarens. Le propriétaire vit désormais dans un établissement médico-social dans le Chablais vaudois.

3,5 millions de francs

La vente à l’encan de L’Alcazar – qui fit office de théâtre où furent aussi organisés des dîners-spectacles, mariages, banquets, concerts, et qui abrite le Musée de la calèche – aura lieu le 17 juin à 11 h à l’hôtel Astra à Vevey. Deux autres biens seront vendus ce matin-là: des places de parc et deux parcelles pouvant former un appartement d’environ 75 m2. L’état des charges du propriétaire, qui ne sera connu qu’ultérieurement, avoisine 1 million de francs. L’encan de L’Alcazar devrait suffire à boucler le débours.

D’autant plus que selon nos sources, l’Office des faillites, qui ne donne pas plus d’informations que celles diffusées dans la «Feuille d’avis officiels», aurait reçu plusieurs offres chiffrées. Certaines seraient proches de l’estimation du bien produite par l’office: 3,5 millions de francs. Joint par téléphone à New York où il réside, Patrick Régné se réjouit de l’avancée du dossier. «Je précise cependant que j’ai une expertise que j’avais demandée en 2014. Elle évalue l’immeuble à 6,5 millions de francs».

La Ville ne le rachètera pas

Outre le rachat, l’acquéreur selon ce qu’il veut réaliser devra faire face à des travaux d’importance, sous la stricte autorisation de la Section des Monuments et Sites du canton de Vaud. «L’expertise de l’office a retenu le chiffre de 12,2 millions de travaux a effectuer pour une rénovation «à neuf» y compris la façade, informe Patrick Régné. Cependant, une autre estimation de travaux vitaux avait été effectuée et le montant de 7,2 millions a été retenu comme travaux à effectuer. De ce devis, 3,6 millions ont déjà été réalisés.» C’est le cas de la reconstruction partielle de la toiture, d’assainissements d’urgence, du renforcement et de la mise aux normes des dalles de la salle, du compartimentage ou du nouveau système de chauffage et eau chaude, y compris mise aux normes total de la chaufferie.

Les potentiels acheteurs intéressés pourront visiter L’Alcazar les 29 et 30 avril de 14h à 16h.