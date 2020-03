L’an 1 de la résidence d’artistes La Becque

En général, quand on pense aux résidences d’artistes, on imagine des espaces industriels berlinois ou new-yorkais. Depuis un an, celle de La Becque, à La Tour-de-Peilz, casse les clichés tout en renouant avec une idée classique de la création: l’artiste entrant en résonance avec la nature environnante. «Nous sommes au cœur d’un panorama magnifique, tout en étant au centre de l’Europe, rappelle le directeur, Luc Meier. Les résidents, qui viennent souvent de loin et pour qui ce voyage est souvent le premier en Suisse, peuvent explorer depuis La Becque d’autres réseaux à proximité et importants pour eux, comme ceux de Zurich ou de Bâle.»

L’endroit a été pensé, dès l’origine, comme une résidence d’artistes et de manière à favoriser l’inspiration et la création. Même si le lac et les montagnes invitent parfois plus à la contemplation qu’à la production. «Je suis arrivé au début du mois de février avec le projet de travailler autour des ombres acoustiques, comment les ondes sonores sont bloquées par des obstructions physiques ou topographiques, détaille le compositeur-interprète australien James Rushford. Mais quand j’ai vu le Léman et les sommets enneigés, je me suis dit que j’avais tout faux.» Le projet de l’artiste sonore tourne à présent autour de la notion d’espace et de la manière dont les ombres se déplacent sur les eaux bleues et les reliefs environnants. «Bien que je sois originaire d’un pays réputé pour ses plages, la présence du lac Léman, ses moments et ses sons, me fascinent et influencent énormément ma musique.»

Ouvrir l’endroit au public

Lancée par la propriétaire des lieux, la violoniste Françoise Siegfried-Meier – décédée en 2012 et qui avait décidé de faire de l’endroit un espace pour la culture et l’art –, la résidence d’artistes a été dessinée par le bureau d’architecture Pont12, à Lausanne. Durant la première année d’activité, 30projets de résidences ont pris forme dans les installations de LaBecque, qui consistent en huit appartements, des studios et des ateliers, une bibliothèque et des chambres de type hôtel dans le bâtiment principal, où se trouvent les bureaux de l’équipe opérationnelle. «On accueille presque toutes les disciplines, sauf la littérature, déjà passablement traitée en d’autres lieux, par exemple à la Fondation Jan Michalski», ajoute Luc Meier.

Durant cette année inaugurale, LaBecque a organisé et participé à une vingtaine d’événements publics, dont quinze sur son site. «Notre but, c’est d’ouvrir autant que possible cet endroit et d’éviter qu’il ne soit perçu comme un univers réservé au plus petit nombre», insiste Luc Meier.

Orientation thématique

Le processus de sélection des futurs résidents a commencé début mars et se terminera à la fin du mois. Le dépôt des candidatures se fait via le site web de LaBecque. Le directeur s’attend à recevoir plus de 300 propositions pour une vingtaine de places disponibles, selon des formats et des durées de séjour variables, en général de trois à six mois.

«Nous avons voulu donner une orientation thématique aux résidences d’artistes de LaBecque, ajoute son directeur. Les projets proposés doivent privilégier les interactions entre la nature, l’environnement et les technologies.» À l’instar du travail en cours des architectes Valle Medina et Benjamin Reynolds. Leur recherche s’articule autour d’un espace qui devrait être capable de reproduire, au niveau de LaBecque et grâce à des machines utilisées par les sportifs pour s’entraîner en condition, les propriétés atmosphériques d’une promenade en montagne ainsi que ses bienfaits sur le corps et l’esprit.