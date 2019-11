L'ancien champion cycliste réfute les accusations

«Dur et exigeant», mais pas raciste ni harceleur. Mardi, Frédéric Magné s’est exprimé auprès de l’Agence France Presse (AFP) sur les accusations qui ont conduit à son licenciement en octobre de son poste de directeur du Centre mondial du cyclisme (CMC) d’Aigle. Une vingtaine de témoignages ? tous anonymes et émanant d’anciens athlètes et employés ? avait fait état de propos racistes, d’abus de pouvoir et de harcèlement moral.

«J’ai le sentiment qu’il s’agit d’une machination et que quelques personnes veulent me nuire, se défend l’ancien champion du monde sur piste, en poste depuis 2009. S’il y a un tel comportement d’un directeur général, on ne met pas dixans à s’en rendre compte.» Il réagit principalement à l'enquête du quotidien «L’Équipe». Plusieurs compétiteurs, dont Daniel Gisiger ou la Britannique Victoria Pendleton, y confirment l’attitude intransigeante du directeur. «Il manquait d’humanité avec les gens qu’il dirigeait. Tout devait marcher comme il le voulait», raconte Daniel Gisiger, aujourd’hui entraîneur national suisse, lui-même licencié en 2006 du CMC.

Frédéric Magné reconnaît être «un patron dur, mais extrêmement humain et juste. Il ne faut pas se voiler la face: quand on forme des athlètes de haut niveau, c’est exigeant. Il était de mon devoir d’orienter un athlète qui n’a pas le niveau pour rester au CMC vers nos autres structures d’accueil.»

Selon certains témoignages, le Français se serait pourtant montré plus dur avec les jeunes coureurs d’origine africaine. «Outré», l’ancien directeur nie: «Je parle de différentes cultures, de différentes couleurs de peau, de différents continents. Je me suis toujours efforcé de prendre soin des athlètes.» Plusieurs pros sont intervenus pour défendre leur ancien patron: «Jamais il n’a eu un geste, une phrase, une attitude qui aurait pu laisser penser qu’il était raciste envers nous», décrit l’Érythréen d’Astana Merhawi Kudus. «Il agissait comme un père pour nous», confirme son compatriote Natnael Berhane (Cofidis).

L’Union cycliste internationale a mis sur pied un groupe de travail afin de repenser la gouvernance de son centre de formation aiglon. Elle ne communique pas sur d’éventuelles suites pénales à l’encontre de son ex-employé.