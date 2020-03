Un arbitre de hockey doit rapprocher public et police

Nicolas Fluri se cherchait un nouveau défi «avec davantage de relationnel». L’Association Sécurité Riviera (ASR) l’a exaucé en lui confiant, le 1er novembre, la création d’une «division de proximité» pour les dix communes du périmètre ASR d’ici à la fin de l’année 2020. «Non que le service de police ne fasse pas déjà un gros travail de proximité, mais il faut avancer avec son temps», explique-t-il.

Les huit «répondants de proximité» qui sillonnent déjà les rues de la Riviera seront toujours les pièces maîtresses du dispositif. Est-ce à dire qu’il envisage une augmentation du nombre d’agents? Trop tôt pour le dire, d’autant que la décision finale, notamment le volet financement, serait éminemment politique. L’actualité récente – agressions en gare de Vevey, violences dans certains préaux scolaires, incivilités – pousserait dans ce sens, tant elle a nourri une forme d’insécurité.

Vierge de tout préjugé

Nicolas Fluri n’occulte pas ce sentiment, mais nuance: «Le deal? Des groupes de jeunes? Ce ne sont pas des thématiques nouvelles ou propres à la Riviera. Je me sens en sécurité dans la région, mais celle-ci évolue. Les villes s’agrandissent, certains villages deviennent de petites villes, la mobilité des jeunes s’accroît, les réseaux sociaux sont omniprésents.»

Le juriste de formation a cependant conscience d’arriver «avec son regard tout neuf» sur cette région qu’il connaît encore à peine, et dans ce domaine de la sécurité qu’il découvre encore, à l’exception de deux mois de stage d’avocat à la police cantonale du Jura à la fin de ses études. Ainsi l’a voulu sa hiérarchie en le recrutant: vierge de tout préjugé.

«Le but est de réduire les interventions de Police-secours et de soulager la machine judiciaire» Nicolas Fluri, Police Riviera

Le natif de Delémont, qui a grandi à Moutier, a néanmoins une certaine habitude du changement de peau. Après son stage au Canton du Jura, ce passionné de droit médical a pris la route du Valais pour devenir juriste au Service de la santé publique. En parallèle, ce fils de cyclistes professionnels sillonne la Suisse comme arbitre de hockey (treize ans en ligue A), une expérience qui lui a valu de diriger des parties de quatre championnats du monde, huit Coupes Spengler, ainsi qu’aux JO de PyeongChang. «J’y ai appris la gestion de la communication, le bon mot au bon moment, rester zen en toutes circonstances.»

En somme, sur la glace ou à son nouveau poste, la philosophie reste la même: désamorcer les conflits avant de sanctionner. Nicolas Fluri en fait le point de départ de sa réflexion. Il n’entend pas reprendre un modèle tel quel, mais préfère au contraire piocher «à droite et à gauche», se documenter. Les exemples belge et québécois l’inspirent.

Au fil des lectures et des discussions, la clé du succès lui apparaît, limpide: la présence sur le terrain. «C’est là qu’on entre en contact avec les passants, les commerçants, les concierges, les écoles, les travailleurs sociaux, etc. En tant que citoyen, j'attends une police abordable, à qui je puisse parler et qui m’écoute. C’est le meilleur moyen de réduire les interventions de Police-secours et de soulager la machine judiciaire d’un trop-plein de démarches lourdes et coûteuses.»