«Archétype» trône sur la rive de la Grande-Eau

Une nouvelle oeuvre d'art, une sculpture, orne la ville d'Aigle depuis lundi. Il s'agit d'«Archétype» créée par l'artiste Alexia Weill, qui a habité quatre ans dans la capitale du district et y a commencé la sculpture sur pierre. «C'est donc un peu de vous qui va demeurer ici, à Aigle», souligne le syndic Frédéric Borloz.

«Archétype», installée sur la rive de la Grande-Eau a été inaugurée en présence de l’artiste et d’une forte délégation municipale. Étaient aussi présents Patricia Dominique Lachat, préfète du district, et Jean-Marc Crousaz qui a financé plus de la moitié de l’acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé.

Tête d'homme

Selon sa conceptrice, qui s'est dite «touchée qu'une de ses oeuvres soit installée dans ce lieu que j'adore», ce monolithe abstrait en marbre de Turquie mesurant environ 1m80, représente une tête d'homme et son regard conscient se porte sur son environnement. La sculpture avait été installée cet été à Yvorne dans le cadre d'Ailyos, exposition temporaire et en plein air.

Frédéric Borloz a profité de l'occasion pour rappeler qu'Aigle, qui accuse du retard en la matière par rapport à d'autres villes de la même taille, va continuer à développer son offre culturelle de manière éclectique.