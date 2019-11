Bataille d'arguments avant le vote sur la décharge de Rougemont

«Discours mensonger.» «Méconnaissance du dossier.» «Vérités occultées.» Dans les deux camps, on n’est pas avare de critiques lorsqu'il s’agit d’évoquer la campagne des adversaires. Preuve que le référendum soumis aux citoyens dimanche ne laisse pas indifférent à Rougemont.

L’entreprise de construction Moratti & Söhne ambitionne de créer à l’Ougette, sur un terrain privé au bas du village, une décharge de 170'000 m3 pour entreposer des matériaux d’excavation. Le projet a soulevé, fin 2017, 145 oppositions dans cette commune de 880 habitants. Un comité référendaire s’était ensuite constitué, récoltant 144 signatures.

Ce comité met en avant l’impact écologique de cette décharge ou la perspective de glissements des matériaux stockés. Il doute surtout de l’utilité de cet outil: «La Lex Weber puis la révision de la LAT ont provoqué un fort ralentissement de la construction. L’Ougette est dimensionnée pour l’équivalent de 350 chalets «normaux». Il ne se construira pas autant de résidences principales dans les dix prochaines années à Rougemont», estime Christophe Barbey, juriste, membre du comité référendaire et conseiller communal.

Constructions à la pelle

Vendredi, la Municipalité a réagi par un communiqué à «certains propos tenus» qui «ne reflètent pas la réalité». Non, le secteur de la construction n’est pas condamné: «Début 2020, Rougemont mettra à l’enquête son plan général d’affectation après la révision de la LAT, relève Frédéric Blum, municipal de l’Urbanisme. Une fois ce règlement entré en vigueur, la construction reprendra. Les demandes sont là.»

Pour 350 permis de construire? Aux projets privés s’ajouteront de vastes chantiers publics, comme la création d’un parking enterré de 80 cases à la gare de Rougemont, rétorque le syndic André Reichenbach. Porteur du projet et membre du groupe «Oui à l’Ougette», Marcel Moratti regrette également certains arguments de ses adversaires qu’il estime: «La question du bruit revient sans arrêt. Une étude a prouvé que les nuisances seront moindres que le trafic sur la route cantonale ou la ligne du MOB. Ils parlent aussi de l’augmentation du nombre de camions, mais ces véhicules circulent déjà. Ils s’arrêteront simplement à Rougemont au lieu de faire 27 km de route jusqu’à Grandvillard pour décharger ces matériaux.»

«Les arguments limites des opposants»

Frédéric Blum explique que ce sont «les arguments limites des opposants» qui ont poussé la Municipalité à sortir de sa réserve. Il évoque par exemple la publication d’un photo-montage dans le «Journal du Pays-d’Enhaut». On y voit un vaste terrain chamboulé. «Cette vision ne correspond pas à la réalité: la décharge se développera par étapes. Lorsque le dernier secteur sera en fonction, le premier aura été rendu à l’agriculture.»

Le souvenir embarrasse Christophe Barbey, qui concède: «Cette image a été contestée avec raison. Elle ne tenait pas compte de l’exploitation et de la renaturation de la décharge par étapes et n’a plus été utilisée depuis plusieurs mois. Je ne pense pas que la personne qui l’a créée était de mauvaise foi.»

L’élu contre-attaque en soulignant la partialité de la Municipalité: «Pourquoi soutient-elle un projet privé dont elle ne tirera aucun bénéfice puisque l’entreprise Moratti, qui devrait réaliser un gain de 5 millions avec cette décharge, paie ses impôts à Saanen?» Le juriste estime que le communiqué des édiles est «très orienté. Et il omet des éléments importants. On parle par exemple de «dépôt terreux». Mais il existe un flou juridique dans la loi: ce type de décharge peut accueillir des matériaux de décapage de sols. Est-ce que cela signifie aussi du béton? On dit que le trafic sera maîtrisé mais on va construire un carrefour sur un tronçon rectiligne de route cantonale (ndlr: limité à 80 km/h)...»

Fracture sociale

Mais c’est surtout la question de l’impact paysager qui divise. «Cette décharge sera aménagée dans une combe, en aval de la route cantonale», explique Marcel Moratti. «Seul le sommet de la décharge sera visible depuis les hauts de la commune», ajoute la Municipalité. L’argument fait réagir Christophe Barbey: «Les autorités affirment dans leur communiqué se préoccuper du bien-être des habitants. Elles devraient tenir compte de l’ensemble des habitants au lieu d’alimenter une fracture sociale: en déclarant que seuls les propriétaires des chalets situés en altitude seront impactés, elle laisse entendre qu’elle se soucie moins de cette partie de la population.»

Les pour et les contre

Impact paysager «Un paysage balafré»: c’est la conséquence qu’aura la décharge à quelques centaines de mètres d’un village au bâti préservé. La Municipalité rassure: le site ne sera visible que depuis les hauts de la station. Dont le domaine skiable de la Videmanette, arguent les opposants, d’où un fort impact touristique. Une exploitation par étapes vise à minimiser cet impact.

Bilan écologique La décharge détruira un «territoire répertorié d’intérêt biologique prioritaire», soit un espace garantissant la survie de plusieurs espèces animales, relèvent les référendaires. Le site sera renaturé au terme de son exploitation (dix ans et cinq ans pour cette renaturation) et rendu à l’agriculture, annoncent les autorités, avec une amélioration sensible de la qualité des biotopes.

Responsabilité locale Les entreprises évacuent la terre des chantiers vers le Saanenland ou la Gruyère. «On doit parcourir 27 kilomètres pour livrer ces matériaux, explique Marcel Moratti membre du groupe «Oui à l’Ougette». Cela a un coût écologique et financier pour les personnes qui veulent se construire un chalet.» Pour les opposants, d’autres décharges sont à l’étude dans ce secteur et pourraient régler le problème.