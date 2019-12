Bientôt sans toit, Sécurité Riviera rêve d’un pôle 2.0

L’Association Sécurité Riviera (ASR) planche sur son visage des prochaines décennies. Une réflexion quelque peu forcée. En effet, elle devra quitter ses locaux de Clarens, rue du Lac 118, à une date qui reste à convenir. Le propriétaire des bâtiments –la bien nommée «SI Rue du Lac 118 SA»– y prévoit deux bâtiments d’une centaine d’appartements et des locaux commerciaux.

Le compte à rebours a donc commencé. Avec quel délai? «Juridiquement parlant, les baux sont déjà résiliés, mais il est convenu que l’ASR continue d’occuper les lieux jusqu’à l’obtention d’un permis de construire, soit dans environ 24 mois», estime, avec beaucoup de réserves, Christophe Schmidt, directeur de Dinestates Management SA, société représentant le propriétaire.

Un modèle novateur

Pour Frédéric Pilloud, directeur de l’ASR, c’est l’occasion de voir grand et dans l’air du temps pour une future «maison de la sécurité» qui regrouperait l’entier des services, aujourd’hui dispersés dans la région (police, ambulances, hommes du feu, protection civile, administration).

«Depuis deux ans, explique-t-il, nous menons une large réflexion sur une évolution 2.0 avec une vision à trente ans, reprend Frédéric Pilloud. Nous avons opté pour un angle d’approche très contemporain: nous ne voulons pas d’un îlot sécuritaire, mais un projet intégré, qui reste en adéquation avec notre ADN de proximité.» Des installations sportives, logements d’utilité publique, une crèche et des lieux de formation pourraient ainsi profiter tant aux employés de l’association qu’aux habitants de la Riviera ainsi qu’aux sociétés locales.

En plus du regroupement de tous les services, le nouveau centre se voudra novateur sur deux points: il abriterait des agents de la police cantonale, pour une meilleure coordination avec les agents ASR, et une présence du Ministère public, pour accélérer les temps de décision. «Il s’agirait d’un modèle unique en Suisse à ma connaissance», ajoute Frédéric Pilloud.

De son côté, Jacques Antenen, commandant de la police cantonale, estime «qu’il ne fait aucun doute qu’un tel regroupement logistique générerait des synergies positives sur le plan opérationnel, d’autant plus avec la présence d’un représentant de la justice».

Le hic du terrain

Difficile de se risquer au jeu de l’estimation du coût d’un tel projet, tant les inconnues sont nombreuses. Le calcul est d’autant plus délicat qu’il reste une inconnue de taille: trouver un terrain suffisamment grand et stratégiquement bien placé. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais aucune n’a convaincu ou abouti. Rester à Clarens en intégrant le futur projet immobilier? Trop coûteux. Le parking P+R de Chailly? Les surfaces sont trop limitées. La Veyre? Trop en retrait par rapport au tissu urbain et accès limité en transports publics.

Un terrain a bien emporté l’adhésion de tous les partenaires: 20'000 m2, à LaTour-de-Peilz, derrière la déchetterie, au lieu dit En la Faraz. Problème, la Commune réserve ce terrain à des aménagements sportifs ou de loisirs, comme stipulé par son plan général d’affectation. Contacté, le syndic boéland, Alain Grangier, reste aussi ferme qu’au Conseil communal de mercredi dernier lorsqu’il a été interpellé sur la question: «La discussion est close!»

Bernard Degex, président du Comité directeur de l’ASR (exécutif), en prend acte, mais regrette la décision alors que la parcelle est prévue pour des projets d’utilité publique. «Je rappelle au passage que les statuts de l’ASR prévoient que les Communes sont responsables de mettre à disposition des infrastructures.» Et de faire reposer ses derniers espoirs sur une interpellation du PDC Christian Grobéty au Conseil communal demandant une évaluation des potentialités du site.

Au final, la solution pourrait venir de Montreux. La Municipalité dit explorer une piste, «mais il est encore trop tôt pour en parler», selon Jean-Baptiste Piemontesi, municipal.

Cinq ans à l’hôpital?

Selon Frédéric Pilloud, il faudra compter «entre sept et dix ans» avant de voir le projet définitif aboutir. Un déménagement provisoire est donc nécessaire. Et, là aussi, le salut devrait venir de Montreux: sur le site de l’ancien hôpital. «Un potentiel déménagement est envisageable en 2021», selon Frédéric Pilloud.

De son côté, Montreux y trouverait aussi un intérêt: «Cela permettrait d’occuper ces locaux plutôt que de les voir occupés par des squatteurs», lance Jean-Baptiste Piemontesi. La Ville prévoit aussi d’y loger ses Services de l’urbanisme et des travaux, dont les bureaux de la rue de la Gare sont voués à la démolition pour permettre l’extension du collège Montreux-Est.

À plus long terme, l’occupation définitive de la parcelle dépendra du PPA sur lequel planchent les autorités pour cette zone stratégique de 13'800 m2 extrêmement bien située et que Montreux a acquise en cédant des terrains pour la construction de l’Hôpital Riviera-Chablais inauguré en août à Rennaz.