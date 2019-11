Blonay convoque un Conseil communal sur le climat

Il fallait réunir un cinquième des élus (13 sur 65), André Grivel en a fédéré le double autour de son initiative: organiser un Conseil communal extraordinaire sur la thématique du climat. Le représentant des Verts et Ouverts se félicite «d’avoir obtenu des soutiens de tous bords politiques», même si l’essentiel est venu de son parti, du PS et des Indépendants (GIB).

La séance, ouverte au public, se tiendra le 3 décembre. «Elle ne comportera qu’un point à l’ordre du jour», selon Laura Ferilli, présidente socialiste de l’assemblée délibérante et favorable à la démarche: la conférence du philosophe et spécialiste des questions environnementales Dominique Bourg, intitulée «Réchauffement climatique, l’effondrement de notre système: point de situation et comment agir à notre niveau». Au terme des quarante-cinq minutes, la discussion avec les élus pourra s’engager. Le public sera invité à poser ses questions au terme effectif du Conseil.

Pour Yves François (Verts et Ouverts), l’objectif est de faire remonter certaines propositions du terrain. «On a trop longtemps entendu dire qu’on ne pouvait rien faire sur le plan local. Or, plusieurs mouvements citoyens voient le jour à Blonay. Qui pour un terrain dédié à la permaculture, qui pour débattre de la place de la voiture au village, etc.»

La date du 3 décembre s’est imposée au vu de l’agenda de Dominique Bourg. «Qui, ajoute André Grivel, viendra à titre gracieux.» Laura Ferilli admet avoir été interpellée sur le délai très court pour s’organiser. Plusieurs élus se sont d’ailleurs déjà excusés.

Pour le syndic, Dominique Martin (PLR), «il s’agit évidemment d’une occasion à saisir». Un débat contradictoire avec un deuxième intervenant aurait pu être envisagé, estime l’édile. Qui tient à préciser que «Blonay ne reste pas sans rien faire en termes d’initiatives pour l’environnement». Il en veut notamment pour preuve la pose de panneaux solaires initiée ces dernières années dans le but de diminuer d’un quart la consommation des bâtiments communaux.

Au final, l’initiative blonaysanne constitue une première. Claudine Wyssa, présidente de l’Union des communes vaudoises, n’a pas souvenir d’un précédent. Guère plus du côté du Service cantonal des communes et du logement, selon qui la séance de Blonay s’apparente toutefois davantage à une soirée d’information qu’à un vrai Conseil. À noter qu’en mars le Conseil communal de Lausanne avait organisé deux soirées thématiques: le 19 sur les dossiers en lien avec la mobilité, le 26 sur ceux touchant à la sécurité.