Buvette des vedettes, la terrasse des «Bains Payes» va rouvrir

La buvette des «Bains Payes», propriété communale sur le quai Ernest-Ansermet, est actuellement fermée. Ce qui inquiète et désespère sur les réseaux sociaux nombre de Veveysans qui apprécient cet espace très fréquenté tous les ans dès l’ouverture, en général à Pâques. La tenancière qui la gère depuis près de dix ans a décidé de cesser son activité. Depuis, des jeunes, un poil bruyants selon des Veveysans, investissent les lieux le soir.

La buvette jouxte la «plage» bétonnée qui permet aux baigneurs d’accéder au lac par une volée de marches. Partie intégrante du Centre nautique et balnéaire – qui accueille aussi le Club Aviron Vevey (fondé en 1888) et le sauvetage La Sentinelle –, le lieu est exploité depuis 1984 par différents tenanciers. Marielle et Michel Chaulmontet l’ont géré un quart de siècle durant.

De Miles à Grace

La buvette chérie des Veveysans a été aussi celle de pas mal de vedettes. Michel Chaulmontet se souvient: «Outre Miles Davis et Benny Hill, Grace Jones ou Richard Bohringer, nous recevions régulièrement Yves Christen (ndlr: ancien syndic de Vevey et ex-président du Conseil national), le ténor veveysan Hugues Cuénod, des membres de la famille Chaplin.»

«Forcément, c’est la plus belle terrasse de toute la Riviera», lance Jean-François Bovard, du club d’aviron. Entre deux trempettes, on peut y boire un coup comme s’y restaurer. «C’est le seul endroit où tu peux manger les pieds dans l’eau», dit Grégoire Ammann. L’ancien basketteur vedette, champion de Suisse avec Monthey, se languit de la réouverture de ce «lieu tellement convivial».

Tout comme Barbara qui fréquente l’endroit depuis de nombreuses années. «Ça fait près de deux mois que ça devrait être ouvert. Il semblerait qu’il y ait des repreneurs mais que ça bloque à cause d’un problème de bail.» Sur le site www.terrassedesbains.ch, les futurs exploitants annoncent quotidiennement le menu du jour, bien qu’il n’y ait absolument aucune activité. Des Veveysans se plaignent encore de l’état insalubre des vestiaires extérieurs, tout en se félicitant que les WC aient été rénovés.

Les autorités ont levé vendredi tout doute. «Le bail avec les nouveaux repreneurs a été signé lundi dernier. Il est vrai qu’il y a eu quelques tracasseries administratives et un changement de personne, mais sinon tout est réglé. La buvette rouvrira le 21 juin», résume le municipal Michel Renaud. Selon la Ville, «les deux nouveaux exploitants, âgés de 30 ans, sont au bénéfice d’une expérience dans le domaine de la restauration et d’un certificat de cafetier.» Les autorités ne veulent pas donner leur identité. Selon nos informations, ils sont Lausannois.

Pataugeoire fermée

Dans la foulée, l’Exécutif a aussi donné des informations sur une autre propriété communale largement commentée sur les réseaux sociaux: la très courue et familiale pataugeoire du parc Doret. «Les travaux d’aménagements des diverses installations de la Fête des Vignerons, vont démarrer dans quelques jours au Jardin du Rivage et au Parc Doret. Pour des raisons de sécurité, la Ville de Vevey a décidé de ne pas mettre en service la pataugeoire du Parc Doret et le bassin de l’Hippocampe au Jardin du Rivage cet été. Ces deux infrastructures ne seront donc pas utilisables jusqu’à fin septembre.» (24 heures)