Ce matin où le loup s’en est pris aux bêtes de «Vivi»

Ce jeudi, comme tous les matins en période d’estive, William Grenon, dit «Vivi», s’est levé avec la boule au ventre. Sur l’alpage de Chésery, un territoire de 200 hectares au cœur de ce massif du Chablais vert irlandais, encerclé par la pointe du même nom et le télésiège des Mossettes aux Crosets (VS), le loup rôde. Le 23 août, les services cantonaux ont identifié pour la première fois une meute de dix loups dans cette région, dont sept petits. «On s’y attend, on s’y prépare quand bien même on n’a pas eu d’attaque cet été», nous disait-il mercredi matin, lors de notre réveil sur l’alpe.

Ce jeudi matin, la peur est pourtant devenue réalité. En contrebas des Mossettes, à Cuborey, le loup s’en est pris aux bêtes de «Vivi», quelque 800 brebis et agneaux. «En arrivant vers mon troupeau un peu avant 8h, après une demi-heure de marche, je suis tombé sur une première brebis morte. J’ai immédiatement appelé le garde-chasse.» Les deux hommes font d’autres découvertes macabres et doivent abattre des bêtes salement amochées. Au total, trois brebis et deux agneaux sont morts, deux autres animaux sont blessés. «Je ne sais pas s’il m’en manque d’autres. Je n’ai pas encore pu faire le tour de tout le troupeau, le brouillard est trop épais. Je saurai plus tard…»

L’événement est survenu 24 heures après que nous avons quitté le berger. Nous étions là pour comprendre ce que vit un éleveur, comment il se prépare à la cohabitation non consentie avec le prédateur. Quelque temps avant le drame de jeudi, Christine Salamin, apprentie en CFC agriculture à Châteauneuf (VS) et bergère pour William Grenon, avait eu comme un pressentiment. «Deux nuits de suite, j’ai entendu des bruits.» La jeune femme était sortie avec une lampe et Rico, le fidèle chien de métier. «Les bêtes avaient l’air dérangées. J’ai vu des yeux briller. Je ne sais pas de quoi il s’agissait. J’ai eu peur. Rico aussi. Il est reparti en courant vers le chalet.» Le loup, espèce strictement protégée, n’est pas connu pour attaquer l’homme, ou si peu.

Pastoralisme en jeu

Dans ces verts pâturages, William Grenon élève ses bêtes de la race blanc des Alpes, comme la moitié du cheptel suisse. À l’instar d’une poignée de collègues suisses et français, le Champérolain, locataire de l’alpage et du refuge de Chésery, est un acteur du pastoralisme ancestral. Soit, dans les grandes lignes, l’élevage extensif par pâturage, l’entretien des alpages non cultivables, la stabilisation des sols. À 62 ans, le Valaisan en a vu des vertes et des pas mûres depuis qu’il promène son bâton sur les pentes escarpées de ce décor majestueux agrémenté par trois lacs: Chésery, Vert et… «Sans nom», glisse le malicieux berger, une cigarette roulée rivée au bec. «J’avais 9 ans la première fois que j’ai mené un troupeau.» Mais à l’époque on ne parlait pas du loup. «Nos ancêtres les ont éradiqués, c’est pas pour rien. Leur retour ne présage rien de bon, il peut même remettre en cause le pastoralisme», avance «Vivi» en ouvrant une bouteille de fendant au chalet d’alpage.

«Viens en ça vers le chalet, Christine. Descends tranquillement. Rapproche-toi. Faut pas les freiner, laisse les venir. C’est bien.» L’éleveur de moutons dirige au téléphone sa bergère qui accompagne ses bêtes revenant de quatre heures de pâture. Direction leur couchade pour la nuit. Là, près du chalet d’alpage, elles vont ruminer et chaumer (dormir) jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Dévalant la crête, Rico est tout excité. «Fais gaffe, il est pas tant caresses», prévient «Vivi». Tout le contraire de la belle Zelda, chienne beauceron qui, elle, n’a pas travaillé aujourd’hui. Elle veille sur son chiot.

«Il est pas venu zu Fuss»

Il est 21 heures, l’odeur de fondue embaume la salle du restaurant du refuge tenu par Simone, l’épouse de William. Une dizaine de randonneurs, majoritairement suisses, ne sont pas loin d’aller prendre couchette. «Vivi» se fait plus grave quand on lui demande ce qu’implique la présence d’une meute sur ses terres. «On ne dort que d’un œil, toujours sur le qui-vive.»

Pourquoi son troupeau ne chaume-t-il pas dans un enclos à la clôture électrifiée? Pourquoi n’est-il pas accompagné de chiens de protection comme le préconisent les services cantonaux (lire encadré)? L’éleveur sort la pomme à «Gugu» et sert quatre verres avant de répondre. «On les connaît bien les «Il suffit de…», «Vous avez qu’à…» L’éleveur fustige «ces gens» qui ne sont jamais venus sur le terrain, qui ne comprennent pas ce que lui et ses confrères vivent. Ici, clairement, impossible de clôturer alors que le troupeau chaume sur pas moins de cinq couchades différentes. «Les patous, j’en ai eu, mais j’ai dû m’en séparer. J’ai appelé pour en avoir de nouveau, mais on m’a répondu: rupture de stock.»

Comme bien d’autres, le berger estime que le loup présent en Suisse «n’est pas venu zu Fuss, surtout pas des Abruzzes où il n’y a pas de prédation. Il aurait quand même pas mangé des pizzas en route…» Pour eux, le prédateur a été réintroduit. Il aurait même été élevé et croisé avec des chiens. Des assertions énoncées «sans preuve». «Vivi» poursuit: «Je n’élève pas des bêtes pour servir de pique-nique au loup.»

1h30 du matin, dernière pomme à «Gugu», et extinction des feux pour tout le monde.

Fataliste le lendemain matin à l’heure du café, le berger prévoit la fin de l’estive vers la mi-octobre. La météo aura le dernier mot. En attendant, William Grenon redescendra en plaine chez lui à Vouvry pour organiser, le 13 septembre dès 19h30, «un grand feu de soutien aux éleveurs contre la prédation, une manifestation européenne.»





Éleveurs vaudois inquiets

Depuis peu, une meute de loups a aussi pris ses quartiers dans le Jura vaudois («24 heures» du 29 août). Christian Porchet, éleveur de moutons (440 têtes) à l’alpage du Creux-du-Croue, au-dessus d’Arzier, constate une augmentation des dégâts causés au troupeau et se dit très inquiet pour l’avenir. «Je ne suis pas pour tout flinguer, mais on n’élève pas des bêtes pour qu’elles finissent dans la gueule du loup.» Surtout, le Vaudois ne voit pas quelles mesures prendre pour protéger son troupeau. «On ne peut pas poser des clôtures partout. Ni veiller toute la nuit, c’est pas une vie. J’ai deux chiens de montagne, des pyrénées, mais c’est un paquet de soucis avec les nombreux promeneurs qui traversent l’alpage. Beaucoup ont un comportement inadéquat, voire scandaleux, quand ils lancent des cailloux ou brandissent un bâton.»

Christian Duclos, de Le Vaud, président du Club suisse Aubrac, ne panique pas avec ces loups, mais il a déjà pris des précautions pour son bétail. Il procède aux vêlages avant de monter à l’alpage. «Le loup représente une contrainte supplémentaire. Nous sommes attachés à nos bêtes. Nous ne les élevons pas pour qu’elles soient torturées et dévorées. En plus, nous ne savons pas comment nous serons indemnisés, car il ne suffit pas de payer le prix de l’animal tué. Il faut prendre en considération tout le travail d’élevage et de sélection génétique accompli durant des années. Si la situation empire, il faudra se pencher sur la globalité du problème.»