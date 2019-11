Le centre de Vevey revêt son manteau de Noël

«Une petite place du village au milieu de la ville.» C’est ainsi que Lou Matthey présente la 7e édition de Vevey Noël, qui démarre ce samedi sur la place Scanavin (inauguration de 11h à 13h) et dont elle est l’organisatrice. «Soit quarante jours de festivités jusqu’au 31 décembre», ajoute-t-elle.

Huit chalets y attendent les amateurs de gastronomie midi et soir sur réservation (avec DJ en soirée). Les jeudis, place à un espace afterwork de 18h à 22h. Et à chaque samedi son thème: carnaval (30 novembre), Suisse attitude (14 décembre), Noël (21), blind test (28) et, année 2019 oblige, la Fête des Vignerons le 7 décembre, avec cors des Alpes de la FéVi et concert des Vendangeurs masqués à 19h30. «Le plus grand chalet sera d’ailleurs décoré aux couleurs de la Fête et une expo photos est prévue», précise Lou Matthey. Des ateliers pour enfants sont organisés les mercredis et samedis (inscriptions au 021 965 61 10).

La soirée pourra débuter (ou se prolonger) au bord du lac, où les Quais de Noël offrent une extension au Village depuis trois ans sur le quai Perdonnet. Le tunnel lumineux de 50 mètres, très apprécié des badauds, fera son retour. Avec une nouveauté: il accueillera trois «silent party» les samedis 30 novembre, 14 et 28 décembre de 19h à minuit et demie. Sur les quais, les afterworks prendront leurs quartiers les vendredis. La ménagerie des années passées cédera quant à elle la place au restaurant Mer de Noël. Le Père Noël, lui, fera un saut depuis le Village avec son traîneau et ses chiens et chevaux le 21 décembre. Une fête de Nouvel-An clôturera l’événement le 31 décembre de 18h à 3h.

Le Village de Noël est financé par deux entreprises: Léguriviera et le Garden Centre Brönnimann. Pour les animations des quais, elles se sont associées avec l’Hôtel des Trois Couronnes et le restaurant le KJU.