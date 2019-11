Un champignon prive des enfants d’entraînement

«Longtemps, on l’appelait «Wembley», comme le stade londonien, parce que c’était un des plus beaux de la région. Mais depuis trois ans, il y a de très gros soucis.» Voilà le constat de Michel Baiutti, président du CS La Tour-de-Peilz, à propos du terrain de foot de Bel-Air, le seul en gazon de la ville.

Les habitants ont pu s’en rendre compte: de grosses taches brunes couvraient «près de 50% de la superficie du terrain», selon certains. Deux mercredis après-midi avant les vacances d’octobre, les entraînements de l’école de foot ont même dû être annulés, pour «préserver la pelouse pour les matches prévus le week-end», expliquait-on alors, la surface étant trop boueuse. «Le terrain était déplorable dernièrement», concède Yvan Audemars, chef du Service de l’urbanisme de la Ville.

La faute à deux événements concomitants, détaille Michel Baiutti: «Le terrain synthétique de Gérénaz était fermé pendant deux mois et demi pour être refait à neuf, donc toutes les équipes devaient s’entraîner à Bel-Air. Qui, en plus, a connu un champignon se propageant à grande vitesse.»

Mais la situation s’est déjà améliorée, selon Michel Baiutti: «Depuis les vacances, beaucoup d’entraînements se font en salle. Le terrain de Bel-Air est fermé. Des travaux et semis ont été effectués. Nous espérons qu’il sera complètement remis d’ici à février.» «Ce phénomène de champignons est fréquent, lorsque certaines conditions de chaleur et d’humidité sont réunies, affirme Yves Roulet, chef du Service des domaines et bâtiments. La Tour-de-Peilz n’est pas seule concernée.»

Ce problème de drainage est ancien. «Déjà dans les années 80, les pompiers avaient dû pomper des flaques d’eau», se souvient Kurt Egli, président du comité d’organisation du centenaire du CS La Tour (qui aura lieu en 2021).

Du neuf pour le centenaire?

Rien n’a-t-il été tenté pour remédier à ce problème? Des travaux ont été entrepris, pas plus tard que l’an dernier.

Ne faudrait-il pas envisager alors de refaire entièrement la pelouse, d’autant plus en vue du centenaire du CS La Tour? «Ce n’est pas à l’agenda, répond Yves Roulet. Nous avons déjà remis à neuf cette année le synthétique de Gérénaz avec du liège naturel et non toxique, pour environ 600'000 fr.» Kurt Egli rappelle: «Je suis entré au Conseil communal il y a près de vingt-cinq ans, pour demander un troisième terrain de foot. Cela n’a jamais abouti, car les terrains sont inabordables financièrement ou dans des zones où les riverains s’opposent à toute nuisance.»

Autre souci du CS La Tour-de-Peilz, le club souhaite depuis plusieurs années que des spots soient installés à Bel-Air. «C’est notre terrain principal, où se trouvent la buvette, les gradins et les panneaux publicitaires», souligne Michel Baiutti.