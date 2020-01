Une clinique dentaire communale jugée inutile

Le 18 mars 2018, les Vaudois disaient non à 57,5% à l’initiative de la gauche en faveur d’un remboursement des soins dentaires. Un refus net qui voyait quelques villes se démarquer en disant oui, dont Vevey à 53%. Ce résultat a motivé la socialiste Isabel Jerbia à prolonger la réflexion quelques jours plus tard au Conseil communal en suggérant à la Municipalité d’«étudier la possibilité de créer une clinique dentaire communale afin de proposer à l’ensemble de la population des soins de qualité au meilleur coût».

L’Exécutif juge l’idée inutile et préconise «la non-entrée en matière», selon Étienne Rivier, municipal PLR en charge de la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports (DJEFS). Le Conseil communal aura néanmoins le dernier mot ces prochains mois.

La Municipalité avance comme premier argument la convention passée avec onze médecins-dentistes et cinq orthodontistes. Ceux-ci participent au travail de dépistage offert aux jeunes Veveysans dans les locaux de la rue du Conseil 8 et s’engagent à proposer des tarifs préférentiels dans leur propre cabinet. La charge de ce partenariat pour la Commune: 90'000fr. par an.

Parallèlement, la Ville apporte déjà une aide financière aux parents les moins aisés et une assistante dentaire a été engagée pour une visite annuelle dans des classes du primaire. Selon Étienne Rivier, une clinique dentaire induirait par ailleurs des charges de plusieurs centaines de milliers de francs pour aménager un lieu, l’équiper et engager du personnel. La Municipalité cite l’exemple d’Yverdon, qui a fait le pas d’une clinique dentaire communale. Cette dernière présentait pour 2019 un déficit d’exploitation de 365'000fr. pour des honoraires comparables à ceux des professionnels conventionnés à Vevey.

Étienne Rivier signale encore qu’une telle clinique serait une concurrence dans une ville qui n’en manque pas: «Avec 15 dentistes installés, Vevey présente un ratio de 0,75 dentiste pour 1000 habitants, contre une moyenne nationale de 0,51.»