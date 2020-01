Cloués au sol, les aérostiers ne se dégonflent pas

Inutile de lever le nez: aucun ballon ne se balade dans les cieux damounais. Après un premier week-end en fanfare qui a attiré 12'000personnes, les pilotes inscrits au 42e Festival international de ballons (FIB) sont cloués au sol depuis lundi. Ce jour-là, le soleil était au rendez-vous mais de fortes rafales de vent au sol ont empêché tout décollage. Mardi et mercredi, la neige est venue s’ajouter aux bourrasques. «Ces vents violents ont occasionné des dégâts importants. Une tente et des barrières Vauban ont été soufflées», signale Frédéric Delachaux, directeur de Pays-d’Enhaut Région, Économie et Tourisme et responsable de la communication pour le FIB.

Malgré ces conditions désastreuses, les organisateurs restent philosophes. «On a vécu un premier week-end magnifique et on est confiant pour la fin de la semaine», poursuit Frédéric Delachaux. «Nous devrions bénéficier d’un petit créneau jeudi matin, qui permettra un décollage pour des vols de courte durée», précise Riadh Hadj-Azzame, directeur technique du FIB. L’accalmie devrait se confirmer vendredi, avec un vent faible et un temps sec et globalement ensoleillé, selon MétéoSuisse. Point d’orgue de la semaine, le spectacle lumineux «Night Glow» est prévu justement vendredi, à 18h58. «Nous déciderons jeudi après-midi s’il peut avoir lieu», indique le directeur technique.

«Si les décollages ont lieu ces prochains jours, on bouclera cette édition sur quatre à cinq jours de vol, ce qui est dans la moyenne du festival. Il faut garder à l’esprit qu’on a vécu des grosses semaines ces dernières années», ajoute Frédéric Delachaux. L’an dernier, la météo avait déjà joué des tours aux montgolfières, qui n’avaient pu prendre leur envol qu’à trois reprises (sur neuf jours). Les éditions 2017 et 2018 avaient été autrement plus radieuses avec, en 2018, un record d’heures de vol établi et 35'000 visiteurs. En 2012 en revanche, les pilotes n’avaient pu embarquer que deux jours.

Pilotes sur le pont

Dans l’intervalle, les aérostiers sont fidèles au poste. «Les pilotes sont compréhensifs. Ils ont l’habitude de composer avec les aléas de la météo. Ils savent aussi que le Pays-d’Enhaut bénéficie d’un microclimat qui fait que le temps peut tourner très rapidement, réagit Frédéric Delachaux. C’est aussi une clientèle touristique qui profite pour visiter la région.»