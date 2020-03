Condamné en France, un extrémiste donne une conférence à Aigle

Condamné en appel à Paris en juin 2018 pour provocation à la haine ou encore contestation de crimes contre l'humanité, Henry de Lesquen donnera une conférence à Aigle ce samedi. Son thème? La question raciale.

Adepte de la publication de tweets sans équivoques, ce penseur d'extrême droite a été invité par Résistance Helvétique. Le groupuscule aiglon, qui se définit de «droite radicale», affirme militer pour la «survie de la Suisse» et ne cache pas ses accointances avec diverses formations identitaires voire néofascistes de toute l'Europe.

SolidaritéS a dénoncé par voie de communiqué vendredi la tenue de cette conférence, que le parti de gauche juge «inacceptable»: «Le racisme ne doit pas être considéré comme une opinion, mais comme un délit et il est nécessaire de le combattre. Henry de Lesquen a d’ailleurs été condamné pour provocation à la haine et contestation de crime contre l’humanité. Ce personnage d’extrême droite prône, entre autres, les bienfaits de l’esclavage, l’expulsion de la France de deux millions d’immigrés sur cinq ans, l’interdiction du voile islamique, et l’instauration de la préférence nationale.»

Pas de manif

Le collectif ne se mobilisera toutefois pas physiquement pour manifester devant le caveau aiglon. «La question s'est posée, indique Joseph Daher. Cette mesure ne nous semblait pas prioritaire à ce stade.»

Par la voix de son municipal de police Jean-Luc Duroux, la Municipalité d'Aigle dit «être au courant de la tenue de cette conférence, après l'avoir découverte sur les réseaux sociaux». L'édile déclare encore que «la police cantonale est informée et que la situation est sous contrôle. Nous ne pensons pas qu'il y aura de heurts, mais sommes prêts à intervenir au cas où.»

Développement suivra