Condamné en France, un extrémiste de droite donne une conférence à Aigle

Condamné à Paris en juin 2018 pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l’humanité, Henry de Lesquen donnera une conférence à Aigle ce samedi. Son thème? La question raciale.

Adepte de la publication de tweets sans équivoques, ce penseur d’extrême droite a été invité par Résistance Helvétique. Le groupuscule se dit de «droite radicale», affirme militer pour la «survie de la Suisse» et ne cache pas ses accointances avec diverses formations identitaires voire néofascistes de toute l’Europe. Il se réunit depuis 2018 dans un caveau situé près du château d’Aigle.

Viré de la très à droite Radio Courtoisie, qu’il présidait, pour propos «ouvertement racistes et antisémites», Lesquen avait envisagé de se présenter à la présidentielle française de 2017. L’ancien haut fonctionnaire s’en est déjà pris pêle-mêle aux personnes transgenres, de couleur, ou aux juifs, notamment.

On lui doit notamment ces deux publications qu’il avait postées sur Twitter les 27 et 28 avril 2016: «Je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah morts à plus de 90 ans. Ont-ils vécu les horreurs qu’ils ont racontées? […] La plantureuse S. Veil rescapée de la Shoah a 88 ans. À ma connaissance, elle va bien.» Contacté sur son téléphone parisien, Lesquen n’a pas retourné notre appel.

Pas de manif

SolidaritéS a attaqué jeudi la tenue de cette conférence, que le parti d’extrême gauche juge «inacceptable»: «Le racisme ne doit pas être considéré comme une opinion, mais comme un délit, et il est nécessaire de le combattre. Henry de Lesquen a d’ailleurs été condamné. Ce personnage d’extrême droite prône, entre autres, les bienfaits de l’esclavage, l’expulsion de la France de deux millions d’immigrés sur cinq ans, l’interdiction du voile islamique et l’instauration de la préférence nationale.»

Le collectif ne se mobilisera toutefois pas physiquement pour manifester devant le caveau aiglon. «La question s’est posée, indique Joseph Daher. Cette mesure n’était cependant pas considérée comme la plus appropriée dans ce cas. Et nous préférions dénoncer par voie de communiqué.»

Henry de Lesquen n’est pas le premier invité sulfureux de Résistance Helvétique, qui a notamment accueilli des membres du mouvement néofasciste italien Casapond ou Alexandre Gabriac, fondateur des Jeunesses nationalistes et exclu du Front national après qu’il a été photographié faisant le salut nazi devant une croix gammée. Ces conférenciers n’ont pas provoqué de réactions officielles du côté de SolidaritéS.

«Situation sous contrôle»

Par la voix de son municipal de Police, Jean-Luc Duroux, la Municipalité d’Aigle dit «être au courant de la tenue de cette conférence, après l’avoir découverte sur les réseaux sociaux». L’édile déclare encore que «la police cantonale est informée» et que «la situation est sous contrôle. Nous ne pensons pas qu’il y aura de heurts.» La police cantonale indique qu’elle «adaptera son dispositif policier en fonction des événements qui pourraient se produire».

Pour le syndic, Frédéric Borloz, «il est nécessaire de trouver le juste et difficile équilibre entre la garantie de la liberté d’expression et la stricte application de la loi».