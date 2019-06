Court Circuit met la gastronomie en bocal

Et si les employés de bureau pressés avaient envie de bien manger tout en réduisant au strict minimum la durée de leur pause de midi? Et si la Fête des Vignerons était l’occasion de multiplier les apéros? Avec des «si», Suzanne Picazo et Aurélien Joly ont mis leurs petits plats dans des bocaux et créé, il y a deux mois, Court Circuit. Soit une large gamme de conserves – pickles, chutneys, confitures, jus et même repas complets.

Ancien cuisinier à Ze Fork, sur les quais veveysans, Aurélien Joly réfléchissait depuis quelque temps à un tel projet, raconte Suzanne Picazo. Le parcours de cette dernière est un peu plus atypique: «Je suis géologue de formation. J’étais assistante à l’Université de Lausanne et mon contrat se terminait quand j’ai rencontré Aurélien. J’avais envie de changer de voie, de me tourner vers quelque chose de plus écologique. C’était l’occasion.»

Proximité avant tout

Pour l’heure, le duo concocte ses petits pots dans les cuisines de l’Hôtellerie de Châtonneyre, à Corseaux. «Nous cherchons un local où nous établir, pour faire également de la vente directe», précise Suzanne. Dès ses premiers tests, le couple s’est orienté vers un choix de pickles. «Confectionnés uniquement avec des produits de saison et achetés dans le coin, entre Aigle et la région lausannoise, en circuit court; d’où le nom Court Circuit», précise Aurélien.

La perspective de la Fête des Vignerons pointait évidemment dans cette direction: «Notre objectif est de démarcher les bars, explique Suzanne. Il y aura une forte demande des établissements pour des produits tout prêts à servir à l’apéritif, sur les terrasses.» Pour mieux les faire déguster, Court Circuit propose également des crackers maison. Rillettes et terrines, également concoctées par le duo compléteront tout prochainement l’assortiment.

Éviter le plastique

Depuis quelques semaines, l’autre public cible de la petite entreprise, ce sont «les employés de bureau qui ont peu de temps, mais envie de bien manger», poursuit Suzanne Picazo. Court Circuit propose un choix de mets tout prêts – entrée, plats et desserts – livrés entre Aigle et Lausanne. Leur particularité? Chaque plat est conditionné en bocal, comme le reste de l’assortiment, d’ailleurs. «Dans un esprit durable, nous voulions à tout prix éviter les emballages plastiques, tout en proposant de la cuisine gastronomique», ajoute la jeune femme. Un choix de jus de fruits est aussi en cours d’élaboration, «dans le but de pouvoir assortir chaque plat à une boisson différente».

L’offre évolue là aussi en fonction des saisons. On peut trouver ces jours sur le site des pois chiches au lait de coco et citronnelle, un émincé de colrave et carottes au sésame, un sauté de porc à la moutarde, une polenta crémeuse aux herbes et blettes au pavot ou un mijoté de bœuf à l’estragon, un millefeuille de pomme de terre et oignon confit au thym. Il faut compter entre 25 et 30 francs pour un menu avec trois plats. La livraison est en sus, oscillant entre 5 et 10 francs selon la région. Pour passer commande, il faut au moins acheter cinq pots, pour rationaliser les livraisons. «L’idée, à terme, est que nos clients passent commande le vendredi pour les cinq repas de la semaine suivante.» (24 heures)