Le Covid-19 contraint les narcisses à faire profil bas

Le narcisse n'échappe pas à l'actualité du coronavirus. A Montreux, Office du tourisme régional, autorités et associations villageoises se sont coordonnés pour établir une stratégie «Covid-19» à l'heure où les premiers flocons de la «neige de mai» fleurissent - avec deux bonnes semaines d'avance cette année - sur les hauteurs de la Riviera. «D'habitude, notre communication vise à entretenir l'image du narcisse en tant qu'emblème de la région, tout en le sauvegardant de la pression humaine. Cette fois, il s'agit surtout de sauvegarder les gens eux-mêmes», résume Grégoire Chappuis, vice-directeur de Montreux-Vevey Tourisme.

La communication, justement, a été réduite au minimum. Le site internet dédié -narcisses.com - donne le ton avec les directives fédérales en ouverture. Et quel que soit le secteur de la carte interactive consulté (Mont-Pèlerin, Les Avants, Les Pléiades, Orgevaux, Glion, Caux), la «météo des narcisses» affiche rouge vif, c'est-à-dire «fleurs fermées». «Nous ne le mettons plus à jour pour tendre à limiter les flux de personnes aux abords des champs», explique Valérie Faucherre, responsable d'actualiser les données sur la base des informations provenant de neuf «guetteurs» bénévoles actifs sur le terrain.

Valérie Faucherre en profite pour rappeler quelques-unes des règles de base du respect des narcisses: ne pas les cueillir dans les champs privés, s'abstenir d'en arracher avec les feuilles, ne pas marcher ou se coucher sur les fleurs, se limiter à une poignée par personne.

Précoces et en manque d'eau



Pour Marcel Lacroix, guetteur sur sa propriété de Glion, le mieux serait carrément de ne plus les cueillir du tout pour préserver une espèce en recul dramatique depuis la moitié du XXe siècle. «D'autant que cette année, la floraison ne semble pas aussi abondante et régulière que d'autres années. La faute, probablement, au manque d'eau de ce printemps, qui fragilise la plante.»

Même constat aux Avants de la part de la part de Rachel Soydan, archiviste et responsable communication «narcisses» pour la Société des intérêts des Avants (SIA). «Des narcisses si tôt, je n'en avais jamais vus. De plus, ils fleurissent bas, sont maigrichons et on les voit moins. Au sein de la SIA, nous avons décidé de ne plus communiquer sur le sujet.»

Riverains uniquement



Si la Montreusienne a tiré la sonnette d'alarme fin mars, c'est toutefois pour une autre raison: «Au vu de l'affluence monstre du week-end de Pâques, il a fallu se rendre à l'évidence: certains sentiers très étroits rendent juste impossible de croiser en respectant les directives de distanciation. Or, les gens viennent déjà en nombre sur les sentiers des Avants et dans les prairies à narcisses. Il s'agit surtout de locaux, mais on observe beaucoup de Genevois et Fribourgeois. Qu'en sera-t-il en mai, au plus fort de la floraison?»

Les autorités de Montreux et Police Riviera ont entendu l'appel: depuis trois semaines, des panneaux sur les routes menant aux Avants depuis Chamby et le vallon de Villard indiquent «bordiers autorisés». «Avec un certain résultat, se réjouit Rachel Soydan, même si cela n'empêche pas certains de venir quand même et un petit malin d'avoir tourné l'un des panneaux à l'envers...»

Gorges du Chauderon à risque



S'il n'est pas possible de fermer les chemins pédestres, les autorités privilégient la prévention et en appellent au bon sens: «L'idée n'est pas d'interdire ou d'amender, mais d'attirer l'attention, nuance Jean-Baptiste Piemontesi, municipal montreusien du tourisme. Nous incitons les gens à prendre soin d'eux, car certains endroits très étroits sont moins propices au respect des distances sociales qui prévalent actuellement».

L'élu pointe tout de même un endroit en particulier, les gorges du Chauderon, qui mènent à Glion depuis les hauts de la ville: «La balade y est fortement déconseillée vu l'étroitesse de certains passages qui contraignent les promeneurs à s'effleurer s'ils veulent croiser, notamment sur le Sentier du Télégraphe et son escalier de 1055 marches. Un panneau y a aussi été posé il y a trois semaines.»