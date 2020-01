«Ce crash est incompréhensible»

Ce devait être une activité de vol de nuit de l'aérodrome d'Écuvillens, au sud de Fribourg. Un Piper PA-28 Archer II décolle à 19h36. Selon le site Flightradar24, il s'est écrasé aux Pléiades, dans la région de Saint-Légier, à 20h02. Il a été retrouvé vers 22h après les recherches menées, entre autres à l'aide d'hélicoptères, par les polices vaudoise et fribourgeoise. Ses deux occupants sont décédés

L'avion qui s'est écrasé à Saint-Légier est de type Piper PA-28. (Photo: Wikicommons/CC-BY-SA 3.0/Stahlkocher)

L'appareil, construit en 1989, appartenait à l'aérodrome régional Fribourg-Écuvillens et était exploité par Air Fribourg Services. «On ne comprend pas ce qui s'est passé», déclare Louis-Armando Dupraz, administrateur de l'aérodrome. Selon nos informations, les deux occupants étaient des pilotes actifs sur la place d'aviation fribourgeoise. Leur identification définitive est en cours.

D'après Flightradar24, le Piper a d'abord volé en direction d'Yverdon-les-Bains. Il a ensuite bifurqué en direction de Lausanne, qu'il a survolée avant de suivre la rive du Léman. À la hauteur de Vevey, il a mis le cap vers Châtel-St-Denis (FR), manifestement en direction d'Écuvillens. Mais sa course s'est arrêtée dans les hauts de Vevey.

Vol à vue de nuit

Les activités de vol de nuit sont très encadrées. Un spécialiste fribourgeois explique qu'il s'agit de "vol à vue de nuit" et non de vol aux instruments. Les pilotes qui le pratiquent disposent d'une extension à leur licence et ils sont régulièrement contrôlés dans le contexte d'une réglementation stricte.

Il existe en quelque sorte «une saison du vol de nuit». En effet, à Ecuvillens, les décollages sont interdits après 20h. Il est en revanche possible d'atterrir jusqu'à 22h. Dans ces conditions, l'hiver est propice à ce type d'activité puisque le décollage est possible de nuit. En été, il fait jour trop tard pour pouvoir voler dans l'obscurité en respectant les horaires légaux de décollage et d'atterrissage.