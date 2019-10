«Curieuse politique… l’État donne puis reprend»

À l’image de deux tiers des Communes vaudoises, Ollon n’entend pas reporter la bascule d’impôt proposée par le Canton et veut maintenir son taux d’imposition actuel, à 68%. «Le Canton va assumer la totalité des coûts liés aux soins à domicile pour soulager les Communes, mais indique que celles-ci devraient abaisser leur taux d’imposition en conséquence. Le Canton donne puis reprend… curieuse politique», argue la Municipalité, qui s’attend à voir ses revenus baisser principalement en raison de la RIE III. L’Exécutif estime qu’il devra faire face à un manque à gagner avoisinant 2,7 points d’impôt, «bien plus que la prise en charge des coûts précités, qui devrait représenter 1,9 point d’impôt pour Ollon». À noter que le taux d’imposition boyard reste l’un des plus faibles du district d’Aigle et se situe légèrement en dessous de la moyenne cantonale (68,2%). Le Conseil communal se prononce vendredi sur cet arrêté.