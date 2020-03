Le Cyclophile Aigle roulera pour les Mondiaux 2020

«Les championnats du monde de cyclisme organisés cette année entre Aigle et Martigny sont tout bénef. Toute la région va y gagner. Et aussi notre club, pour qui c’est un événement majeur. C’est en tout cas la plus grande épreuve à laquelle je participe», résume Pierre Cretton, membre du Cyclophile Aigle depuis plus de 30 ans. Les Mondiaux 2020 sur route (du 20 au 27 septembre) sont les onzièmes organisés en Suisse, et les premiers en Suisse romande. Pierre Cretton, chauffeur sur le Tour de Romandie, aura pour charge la logistique des infrastructures dans la zone de départ d’Aigle ainsi que la gestion de la place des camping-cars.

Aux couleurs de la ville d’Aigle, le jaune et le noir, le Cyclophile a été fondé le 27 juin 1922. Pierre Cretton en a été président, tout comme Joseph Devaud, un de ses dirigeants importants qui a contribué, avec Marcel Cheseaux, à attirer à Aigle l’Union cycliste internationale (UCI) et le Centre mondial du cyclisme. Entraîneur emblématique, Marcel Cheseaux est le beau-père de Laurent Dufaux, vainqueur du Tour de Romandie et d’étapes de grands tours. Il a aussi formé Pascal Richard. Le champion olympique et bourgeois d’honneur d’Aigle (ils ne sont que 8) a été membre du Cyclophile durant quinze ans.

Des jeunes à la relance

«Le club a été un peu au creux de la vague, mais il remonte avec l’arrivée de jeunes au comité», se réjouit Dominique Page, responsable sécurité pour la partie vaudoise des Mondiaux. Ce fidèle du club a l’habitude de participer à l’organisation de manches internationales de cyclocross, de girons, d’étapes de grandes épreuves. «Les Mondiaux, qui drainent énormément de monde, vont je l’espère créer un engouement auprès des jeunes et scolaires de la région.»

Quelque 35 membres et sympathisants du Cyclophile Aigle donneront, «par amour du vélo» souligne Roger Beney, un coup de main lors des Mondiaux 2020. «Sur certaines courses de cyclocross, on est une centaine», précise le président actuel. Son club participera le 31 mai à l’organisation de la dernière étape du Tour du Pays de Vaud (Aigle-Martigny-Aigle), «événement test, pour les juniors, avant les Mondiaux».