Des restaurateurs hurlent à la concurrence déloyale

L’appel au secours de certains commerçants, hôteliers et restaurateurs veveysans a pris une nouvelle dimension ces jours dans le contexte de la Fête des Vignerons. Confrontés à une baisse significative de leur chiffre d’affaires depuis octobre et le début du chantier des arènes sur la place du Marché, ceux-ci se sont étranglés en découvrant l’ouverture, le 20 mai, des Terrasses de la Confrérie des Vignerons, l’espace de réception officiel de la Fête avec vue sur le lac au sud de l’enceinte, avec ses lieux de restauration, de dégustation et de détente.

«Une concurrence déloyale inadmissible», crient plus de trente d’entre eux dans une lettre envoyée le 22 mai à la Municipalité, citée par «Le Régional» et la RTS. Après la bataille en cours sur la décision municipale d’autoriser une ouverture élargie des commerces dès le 1er juin et jusqu’à la fin de la Fête, c’est une nouvelle épine dans le pied d’un Exécutif miné par une crise politique et appelé à la démission par un mouvement citoyen.

Annulation réclamée

«Nous en appelons au principe d’égalité et sommes très déçus par cette façon de faire, attaque une restauratrice. Et que dire du fait que des bons de 300 francs sont alloués aux figurants de la Fête pour utilisation exclusive dans les lieux de la Confrérie? Ou encore que d’autres caveaux dits éphémères ouvriront dès le 1er juin? Nous réclamons purement et simplement l’annulation de ces lieux jusqu’au début de la Fête!» Les signataires du courrier réclament également «un entretien avant le 31 mai» à la Municipalité, «coupable d’ignorer les difficultés de ses commerçants». Faute de quoi, ils entreprendront «des démarches légales».

«Nous les rencontrons lundi», annonce le municipal Étienne Rivier, en charge du dossier. Qui précise d’ores et déjà qu’une fermeture des Terrasses de la Confrérie «est toutefois impossible». «Notre but est d’amener du monde à Vevey. Nous avons voulu faire coïncider ces ouvertures avec le début des répétitions dans les arènes, qui drainent du public. Quant aux figurants, rien ne dit qu’ils iront exclusivement consommer sur les Terrasses de la Confrérie.» (24 heures)