Des riverains de Holcim remontent au créneau

Le 6 mai à 5h14, le 21 juin à 4h58 ou le 28 août à 6h34. Tant qu’à se faire réveiller par un ronron de moteur, des phares ou un coup de klaxon, Bénédicte Graille a filmé le bal de camions qui écourte ses nuits depuis la centrale à béton Holcim voisine. Selon plusieurs habitants du quartier de l’Orée du lac, à l’extrémité est de la rue des Remparts, les «abus» seraient récurrents depuis le printemps.

Cette situation ravive un dossier que ces derniers espéraient clos. En 2016, le Canton, alerté, avait procédé à des relevés et constaté «des dépassements importants» des normes d’immission. La direction du site chablaisien, situé sur territoire de Noville, de l’autre côté du canal de l’Eau-Froide, avait alors procédé à plusieurs adaptations pour réduire le bruit de ses installations.

Les riverains ne nient pas les améliorations, mais attaquent: «Les chauffeurs vont fumer une cigarette et en attendant le moteur tourne, reprend Bénédicte Graille. Qui plus est, à une époque où on doit tous faire un effort pour l’environnement, c’est moche!» Daniel Masson s’interroge: «Ne peuvent-ils pas discipliner leurs chauffeurs? On a l’impression que la direction ne joue pas le jeu.» Le directeur Sébastien Follonier s’inscrit en faux: «J’ai effectivement eu deux situations qui m’ont valu des échanges avec Mme Graille jusqu’en juillet. Il s’agissait de camions d’un sous-traitant avec qui nous avions tout de suite pris contact.» Depuis, ce serait le retour au calme. D’autres plaintes seraient restées sans réponse? Faux, tranche-t-il.

Au vu de l’impasse, les voisins ont à nouveau sollicité le Canton ces derniers jours. Dans sa réponse, Clive Muller, chef de la division air, climat et risques technologiques à la Direction générale de l’environnement (DGE), accuse réception: «Nous allons prendre contact avec l’exploitant et évaluer la situation.» Une note d’espoir pour Marie-Dominique Raffier: «Après 18 h, tu te dis que tu peux enfin profiter de ta soirée et non! Ne peuvent-ils pas respecter les horaires?»

Mais quels sont-ils? Y a-t-il véritablement abus? Les voisins invoquent 7h-17h en se basant sur un mail de la DGE, que nous avons consulté, une exigence formulée en mars 2016. «De 7h30 à 16h30 d’octobre à avril et de 6h30 à 16h30 de mai à septembre et les installations et camions sont mis en service 15 minutes avant l’horaire de début de la production», selon Arthur Got, porte-parole de Holcim. Au Canton, on renvoie vers un éventuel règlement communal. À Villeneuve, on se dit peu concerné: la centrale à béton est sur territoire de Noville. Coup de fil au syndic Pierre-Alain Karlen, qui n’a pas connaissance d’un règlement dédié: «Le seul qui fait foi à ce stade, c’est celui sur le tapage nocturne: 22h-6h. Je n’ai pas reçu de demande du Canton, mais si cela devait arriver, nous ferions en sorte de résoudre la situation.»

Comble de malchance pour les plaignants, le chantier de la passerelle sur l’Eau-Froide, qui a fait tant jaser au village, s’active depuis mai juste sous leurs fenêtres. Selon le municipal villeneuvois Dominique Pythoud: «Les travaux seront terminés comme prévu d’ici à fin octobre.»