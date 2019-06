Deux aspirants de Savatan ont dû être hospitalisés

Alors qu’ils prenaient part lundi à une course dans le cadre des activités sportives de leur formation, deux aspirants de l’Académie de police de Savatan ont eu un «coup de chaleur». À ce moment précis, «la température, oscillant entre 23 et 25 °C, a été jugée compatible avec l’exercice planifié par les instructeurs», indique-t-on au Département des institutions et de la sécurité (DIS) du Canton de Vaud. Quelque 50 postulants ont participé à cet exercice, des jeunes des classes 1 et 3 de l’académie.

Les deux aspirants qui ont subi cette insolation ont intégré l’académie le 1er avril de cette année. À la suite de l’incident, ils ont immédiatement été pris en charge. Les corps de police respectifs auxquels ils sont rattachés ont été informés. Il a fallu les conduire à Monthey, où ils ont été hospitalisés sur le site valaisan de l’Hôpital Riviera-Chablais. Le premier, un jeune âgé de 25 ans issu des rangs de la police valaisanne, a été hydraté et a pu quitter la structure hospitalière quelques heures plus tard pour rejoindre sa classe à Savatan. Selon le DIS, «il a déclaré avoir très peu bu malgré les consignes données par les instructeurs».

Le second aspirant, âgé de 30 ans et membre de la police genevoise, a été transféré par mesure de précaution aux Hôpitaux universitaires de Genève. Là encore, toujours d’après le Canton, un problème d’hydratation insuffisante serait à l’origine de son malaise. Selon nos informations, son état de santé dépasserait de loin les seules séquelles induites par un simple malaise. Il n’en est rien pour le DIS: «À l’heure actuelle, l’aspirant nous transmet régulièrement des nouvelles très rassurantes sur son état de santé. Il ne nous appartient pas de fournir de plus amples renseignements, toute autre information relevant du secret médical.»

Savatan forme depuis 2005 les aspirants engagés par les polices cantonales vaudoise et valaisanne, ainsi que ceux de toutes les polices municipales de ces deux cantons. La police cantonale genevoise a rejoint les rangs en 2016. L’enseignement dispensé offre à chaque aspirant la possibilité d’obtenir, en fin d’école, le précieux brevet fédéral de police. (24 heures)