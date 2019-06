Deux cents patients à transférer sur le site unique de l’Hôpital de Rennaz

Les préparatifs du déménagement des hôpitaux de la Riviera et du Chablais vers le futur site unique de Rennaz, actuellement en construction, battent leur plein. Pour rappel, cette vaste opération très complexe et pour ainsi dire unique en Suisse se déroulera sur quatre semaines, entre mi-octobre et fin novembre. «Les dates très précises seront connues à la fin de ce mois», indique Robert Meier, directeur adjoint de la logistique (notamment) et chef de projet du déménagement. Le cadre de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) en a présenté toutes les coulisses mardi à Montreux devant l’association des Amis de l’HRC.

La direction a fait appel à une société française spécialisée dans la logistique de ce type d’opérations. Ce sont aussi des déménageurs français, déjà venus sur place, qui seront chargés de la migration, qui débutera par le site de Monthey. Suivront une partie de La Providence (Vevey), Aigle, Montreux et le Samaritain (Vevey). À noter que gériatrie et réadaptation demeureront à La Providence et à Mottex (Blonay) jusqu’en 2021. Les camions seront fournis par une entreprise vaudoise.

Point particulièrement sensible et concernant, le déplacement des patients. «Nous avons estimé à 200 le nombre de malades à transporter et à réinstaller sur la période de quatre semaines. La difficulté réside principalement dans le transfert des patients avec une volonté de sécurité maximale», poursuit Robert Meier. Plus de 100 risques cliniques potentiels ont été listés. L’opération débutera réellement le premier jour de la deuxième semaine, la première étant dédiée au transfert des services administratifs.

Les transports se feront par ambulance, via Transport Handicap, par minibus avec la Protection civile – dans les cas extrêmes par hélicoptère. À chaque étape, des soignants seront mobilisés pour assister les patients en toute sécurité. Un planning très précis et spécifique en fonction des cas est déjà établi. Les transports débuteront tôt le matin pour être quotidiennement stoppés avant midi. Bien sûr, patients et familles seront informés de toute la procédure.

L’Hôpital de Rennaz en construction. Image: CHANTAL DERVEY

Coût important

Toujours sur le plan humain, il s’agira de regrouper sur le seul site valdo-valaisan de Rennaz pas moins de 1500 collaborateurs, tous services confondus. À la question de savoir s’ils auront tous une place de stationnement, «nous avons pu répondre à une grande majorité du personnel, sauf pour une centaine de collaborateurs. Nous nous conformons aux normes fédérales et nous soutenons de manière significative les employés qui ont fait le choix des transports publics et de la mobilité douce», note le chef de projet.

Robert Meier a encore dévoilé le montant tout compris de cette opération très particulière. «Le coût est important: pas loin de 5 millions de francs.» Les postes les plus élevés sont le déménagement proprement dit, devisé à 2,9 millions, environ 1 million pour le support et la conduite du projet, et encore 1 million pour le coût de la reddition, à savoir la restitution des sites riviéristes et chablaisiens. Celui de Montreux, par exemple, sera remis à la Commune (en échange du terrain de Rennaz qui lui appartenait). Aigle sera vendu au Canton qui, après démolition, y construira le gymnase du Chablais, opérationnel normalement en 2023. (24 heures)